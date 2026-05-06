Streda 6. máj 2026
Nitriansky kraj ukončil práce na modernizácii mosta v Uhliskách

Na snímke Branislav Becík v Nitre v nedeľu 30. októbra 2022. Foto: TASR - Henrich Mišovič

NSK v priebehu uplynulých štyroch rokov zrekonštruoval 83 mostov na cestách druhej a tretej triedy.

Uhliská 6. mája (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) ukončil modernizáciu mosta ponad Botkovský potok v obci Uhliská v Levickom okrese. Ako informoval, technický stav 94-ročného mosta bol pri poslednej prehliadke vyhodnotený stupňom VI, teda ako veľmi zlý.

Počas stavebných prác bol most odstránený a nahradený úplne novou, bezpečnou a modernou konštrukciou. „Súčasťou prác bola aj úprava vozovky pred a za mostom vrátane dobudovania nespevnených krajníc,“ uviedol predseda NSK Branislav Becík.

Ako doplnil, vyčistené bolo aj koryto a dno potoka od nánosov, svahy boli spevnené dlažbou z lomového kameňa. V okolí mosta budú ešte v najbližších dňoch prebiehať drobné terénne úpravy, ktoré však už nebudú obmedzovať premávku na ceste III/1579.

NSK v priebehu uplynulých štyroch rokov zrekonštruoval 83 mostov na cestách druhej a tretej triedy. „Do konca roka 2026 chceme mať v našom kraji opravených celkovo 108 mostov,“ dodal Becík.
