Nitriansky kraj začína s rekonštrukciou mosta za obcou Nová Dedina
Stavebno-technický stav bol diagnostikou vyhodnotený ako veľmi zlý.
Nová Dedina 12. augusta (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) rekonštruuje most nad potokom Berianka za obcou Nová Dedina v okrese Levice. Modernizácia 68-ročného mosta na krajskej ceste III/1579 potrvá šesť mesiacov. Opravené premostenie by mohli obyvatelia i motoristi naplno využívať od druhej polovice januára 2026, informoval Marek Želiar z odboru dopravy a pozemných komunikácií Úradu NSK. Práce na modernizácii mosta sa začnú v piatok 15. augusta.
Stavebno-technický stav bol diagnostikou vyhodnotený ako veľmi zlý. „Na moste a v jeho tesnej blízkosti je cestný svah nestabilný, vykazuje mierne deformácie. Účelom stavebných prác je zlepšenie jeho stavebno-technického stavu, ako aj zlepšenie priľahlých úsekov komunikácie,“ skonštatoval Želiar.
Stavebné práce sa začnú odfrézovaním vozovky, demontážou zábradlia, odstránením ríms a krídla na vtoku. Následne sa postupne zrealizuje komplexné riešenie mostného zvršku, nosnej konštrukcie a sanácia spodnej stavby. Osadia sa nové bezpečnostné prvky, upraví sa tiež okolie. „Most ponecháme v jeho pôvodnej polohe. Stabilitu svahov zhotoviteľ zabezpečí mikropilótami. Odvedenie zrážkových vôd z povrchu mosta bude zrealizované voľným odtokom mimo mostného objektu do priľahlých priekop,“ potvrdil Želiar.
Zhotoviteľ prác upraví aj koryto, ktoré prečistí, prehĺbi a spevní betónom. V rámci riešenia rekonštrukcie mostného objektu sa zrealizuje aj výmena krytu vozovky priľahlých úsekov cesty III/1579 pred i za mostom. Nitriansky samosprávny kraj zaplatí za rekonštrukciu mosta viac ako 440.000 eur.
V stredu 13. augusta bude osadené dočasné dopravné značenie a uzavretý bude jeden jazdný pruh. Počas rekonštrukcie zostane cesta prejazdná, potrebné však bude čiastočné obmedzenie. Premávka bude v úseku regulovaná, motoristov na zmeny vopred upozorní dočasné dopravné značenie. Zmeny v pravidelnej autobusovej doprave počas čiastočnej uzávery nebudú potrebné.
