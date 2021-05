Nitriansky samosprávny kraj hospodáril vlani s prebytkom

Nitra 17. mája (TASR) – Nitriansky samosprávny kraj (NSK) skončil hospodárenie za rok 2020 s prebytkom. Do svojho rezervného fondu prevedie celkovo 20.979.120,47 eur. Vyplýva to zo Záverečného účtu NSK, ktorí v pondelok schválili krajskí poslanci.



Predseda NSK Milan Belica zdôraznil, že kraju sa podarilo dosiahnuť plusové hospodárenie aj napriek kríze, ktorú vyvolala pandémia ochorenia COVID-19. „Štruktúrovane je to tak, že keď vezmeme prevádzkovú a kapitálovú časť rozpočtu, tak tam je prebytok okolo štyroch miliónov eur. Pokiaľ ide o finančné operácie, tam je zhruba 19 miliónov eur. Kraj teda dobre hospodári a toto je výsledok, ktorí sme dosiahli aj napriek tomu, že ekonomická situácia je zložitá. Ak napočítame všetky tri zložky, z ktorých vzniká prebytok, tak môžem povedať, že presahuje 20 miliónov eur, ktoré pôjdu do rezervného fondu. Ja som mimoriadne spokojný,“ uviedol Belica.



Ako zdôraznil, väčšina financií nezostane ležať v rezervnom fonde ladom, ale bude využitá na rôzne rozvojové projekty. „Nie je to tak, že tie peniaze budú uložené v nejakej špajzy a kto príde, si z nich zoberie. Pochopiteľne, určitá minimálna rezerva sa tam nechá, ale väčšina z týchto prostriedkov je už účelovo rozdeľovaná do jednotlivých projektov, ktorých je veľa. Tie peniaze pôjdu do dopravy, do škôl, do obnovy majetku kraja. O ich konečnom využití budú, samozrejme, priebežne rozhodovať krajskí poslanci,“ dodal Belica.