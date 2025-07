Nízke ceny ropy znížili zisk nórskeho koncernu Equinor o tretinu

Oslo 23. júla (TASR) - Nórsky ropný koncern Equinor zaznamenal v 2. štvrťroku pokles čistého zisku o takmer tretinu, keď nízke ceny ropy mali na výsledky väčší vplyv než vyššia produkcia či vyššie ceny plynu. Spoločnosť zároveň oznámila tretiu tranžu programu spätného odkúpenia akcií v hodnote takmer 1,3 miliardy USD. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Čistý zisk Equinoru dosiahol v 2. štvrťroku 1,32 miliardy USD (1,13 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená pokles o 30 %. Po úprave o jednorazové položky vykázala nórska firma zisk na úrovni 1,67 miliardy USD, čo na akciu predstavuje 0,64 USD. V 2. kvartáli 2024 predstavoval upravený zisk Equinoru 2,42 miliardy USD, alebo 0,84 USD na akciu.



Čistý prevádzkový zisk klesol o 25 % na 5,72 miliardy USD a upravený prevádzkový zisk zaznamenal pokles o 13 % na 6,54 miliardy USD. V prípade upraveného prevádzkového zisku tak výsledky mierne prekonali očakávania trhov, keď analytici počítali s týmto ziskom na úrovni 6,53 miliardy USD. Celkové tržby dosiahli 25,15 miliardy USD. V medziročnom porovnaní to znamená pokles zhruba o 2 %.



Produkcia Equinoru predstavovala v 2. štvrťroku 2,1 milióna barelov ropného ekvivalentu denne. To znamená mierny rast produkcie, keď vlani v 2. štvrťroku jej objem dosiahol 2,05 milióna barelov/deň. Firma tým zároveň prekonala odhady analytikov, ktorí predpokladali objem produkcie na úrovni 2,06 milióna barelov denne.



Na druhej strane, Equinor predával ropu v 2. kvartáli v priemere za 63 USD/barel. Medziročne to predstavuje pokles o 19 %. Opačne, cena plynu dodávaného na európsky trh vzrástla o 21 % na 12 USD za milión britských termálnych jednotiek.



Spoločnosť zároveň oznámila, že spúšťa tretiu tranžu programu spätného odkúpenia akcií, a to v hodnote 1,265 miliardy USD. Proces sa začína 24. júla, pričom by mal trvať maximálne do 27. októbra. Druhú tranžu programu spätného odkúpenia akcií v rovnakej hodnote dokončil Equinor 17. júla.



(1 EUR = 1,1699 USD)