Nízkopríjmové postihnuté osoby zrejme dostanú vyššie príspevky

Bratislava 31. júla (TASR) – Pri jednorazových peňažných príspevkoch na kompenzáciu výdavkov spojených s ťažkým zdravotným postihnutím, napríklad na úpravu bytu, kúpu vozidla či pomôcky, sa zrejme upraví určovanie výšky príspevku tak, že osoby s najnižšími príjmami dostanú kompenzáciu v takmer plnej výške. Vyplýva to z novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorú tento týždeň predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR do medzirezortného pripomienkového konania. Materiál je dostupný na portáli slov-lex.sk.



Pri cene pomôcky, či úpravy bytu alebo vozidla by mali po novom osoby s postihnutím, ktorých príjem nepresahuje životné minimum, dostať kompenzáciu nákladov od 90 do 98 % v závislosti od výšky nákladov. Ak príjem osoby je do dvojnásobku životného minima, kompenzácia je od 90 do 95 %, pri trojnásobku od 85 do 90 %, pri štvornásobku od 70 do 80 % a pri päťnásobku životného minima od 50 do 70 %. Takisto od ceny a od príjmu závisí aj percentuálna výška príspevku pri oprave pomôcky.



Pri cene zdvíhacieho zariadenia bude kompenzácia pri osobe s príjmom maximálne do úrovne životného minima na úrovni 98 % z ceny zariadenia, pri dvojnásobku 95 %, trojnásobku 90 %, štvornásobku 85 % a pri osobách, ktorých príjem je do päťnásobku úrovne životného minima je kompenzácia na úrovni 80 % ceny.



Pri kúpe motorového vozidla bude môcť postihnutá osoba s príjmom na úrovni životného minima dostať kompenzáciu vo výške 90 % ceny auta, pri dvojnásobku 85 %, pri trojnásobku 80 %, štvornásobku 70 % a pri päťnásobku životného minima pôjde o 55-percentnú kompenzáciu. Legislatíva však počíta s maximálnou cenou vozidla 13.277,57 eura.



Novela by zaviedla aj možnosť, aby lekársku posudkovú činnosť vykonávali nielen lekári so špecializáciou, ale aj lekári, ktorí získali odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v inom odbore.



Pripomienkovanie materiálu bude trvať do 18. augusta. Rezort navrhuje účinnosť zákona od 1. januára 2022.