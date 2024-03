Nižšie ceny ropy a plynu znížili vlani zisk Sinopecu takmer o desatinu

Peking 24. marca (TASR) - Čínsky petrochemický koncern Sinopec oznámil za minulý rok čistý zisk v prepočte 7,7 miliardy eur, čo predstavuje pokles približne o desatinu. Zisk nadol posunuli najmä nižšie ceny ropy a plynu v porovnaní s predchádzajúcim rokom, väčšiemu poklesu však zabránil rastúci dopyt po pohonných látkach. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Najväčší spracovateľ ropy na svete z pohľadu kapacity v nedeľu oznámil, že za minulý rok dosiahol na základe čínskych účtovných štandardov čistý zisk 60,5 miliardy jüanov (7,73 miliardy eur). V porovnaní s rokom 2022 to predstavuje pokles o 9,9 %.



"Sinopec čelil vlani komplikovanému podnikateľskému prostrediu a vysokej konkurencii," uviedla spoločnosť v oficiálnej správe o vývoji hospodárenia za minulý rok. Tempo poklesu sa tak oproti vývoju v roku 2022 ešte zrýchlilo. Aj v roku 2022 zaznamenal Sinopec pokles zisku, ten však predstavoval 6,9 %. V danom roku zisk spoločnosti ovplyvnili prísne protipandemické opatrenia čínskej vlády, ktoré znížili dopyt po produktoch firmy.



Po ukončení opatrení v Číne koncom roka 2022 sa výrazne zvýšil dopyt po cestovaní, čo posilnilo predaj benzínu, nafty a leteckého paliva, pričom v prípade leteckého paliva sa tržby z predaja (platí to pre domáci aj zahraničný trh) zvýšili o 49,5 %.



V tomto roku plánuje Sinopec kapitálové výdavky na úrovni 173 miliárd jüanov, zatiaľ čo vlani predstavovali 176,8 miliardy jüanov. Najväčší podiel bude smerovať do prieskumu a rozvoja ložísk.



(1 EUR = 7,8245 CNY)