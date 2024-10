Nižšie dane pri elektromobiloch výrazne znížia náklady zamestnávateľov

Bratislava 6. októbra (TASR) - Zníženie daňového zaťaženia pri elektromobiloch výrazne zníži náklady zamestnávateľov a prispeje k vyšším čistým príjmom zamestnancov. Tým sa významne zlepšia celkové náklady vlastníctva elektromobilov oproti vozidlám so spaľovacími pohonmi, uviedla Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA).



"Vážime si, že vláda práve v týchto ťažkých časoch, keď sa musí šetriť a škrtať, pristúpila k prijatiu tohto dôležitého opatrenia. Vnímame to ako jasný prejav dôvery vlády a parlamentu v elektromobilitu a veríme, že toto opatrenie podporí predaje elektromobilov do firiem," povedal riaditeľ SEVA Patrik Križanský.



Asociácia spolu so svojimi partnermi podľa neho dlhodobo lobovala za prijatie tejto legislatívnej zmeny. Cieľom odborníkov bolo pritom preukázať, že opatrenie podporí elektromobilitu na Slovensku a v konečnom dôsledku môže mať pozitívny vplyv na štátny rozpočet z dôvodu vyšších predajov bezemisných vozidiel. Križanský však upozornil, že Slovensko prijatím tohto opatrenia len dobieha vyspelé európske krajiny, ktoré už podobné kroky zaviedli.



Prijaté zníženie sadzby by malo priniesť úspory zamestnancom aj zamestnávateľom. Napríklad pri služobnom elektromobile s obstarávacou cenou 40.000 eur vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a jeho používaní aj na súkromné účely klesne počas jeho typického štvorročného obdobia vo firme mesačný nepeňažný príjem zamestnanca z 325 eur na 162,5 eura, čo pre zamestnávateľa znamená úsporu na odvodoch, ktoré sa znížia v priemere zo 117,65 eura na 58,83 eura mesačne, vyčíslil daňový expert SEVA Juraj Ďuratný.



"Vyzývame zamestnávateľov aj zamestnancov, aby tejto legislatívnej zmene venovali pozornosť. Kúpou elektromobilu môžu výrazne ušetriť, zvýšiť čistý príjem a znížiť celkové náklady na prevádzku vozidla. Táto príležitosť im môže priniesť dlhodobé výhody, ktoré idú ruka v ruke s ekologickými a ekonomickými benefitmi a zelenou transformáciou našej krajiny," uzavrel riaditeľ SEVA.



Zmena by sa mala týkať zníženia sadzby zdanenia nepeňažného príjmu, ktorý vyplýva z používania služobných batériových elektrických vozidiel (BEV) a plug-in hybridov (PHEV) aj na súkromné účely zamestnancov z aktuálneho 1 % na 0,5 % obstarávacej ceny vozidla mesačne s účinnosťou od 1. januára 2025.