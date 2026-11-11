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Nižšie dane sú podľa MESA10, RÚZ a SKDP možné, štát však musí šetriť
Jadrom navrhovanej reformy je zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane zo súčasných 5965 na 9398 eur ročne, vďaka čomu by sa z minimálnej mzdy neplatila daň z príjmu.
Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Slovensko môže výrazne znížiť zdanenie práce, zjednodušiť daňový systém a zlepšiť podmienky pre podnikanie. Think-tank MESA10 v spolupráci s Republikovou úniou zamestnávateľov (RÚZ) a Slovenskou komorou daňových poradcov (SKDP) v stredu predstavili návrh komplexnej daňovej reformy, ktorá počíta so zvýšením nezdaniteľného minima o 58 %, zjednotením sadzieb daní na 19 % či zrušením transakčnej dane. Čistý rozpočtový dosah reformy vo výške 3,4 miliardy eur navrhujú analytici financovať úsporami na výdavkovej strane verejných financií.
Jadrom navrhovanej reformy je zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane zo súčasných 5965 na 9398 eur ročne, vďaka čomu by sa z minimálnej mzdy neplatila daň z príjmu. Návrh zároveň počíta so zjednotením sadzby dane z príjmov fyzických osôb na 19 %, znížením sadzieb sociálneho poistenia o dva percentuálne body a zavedením progresívneho daňového bonusu na deti. Reforma je pritom nastavená tak, aby sa daňové zaťaženie rodičov oproti súčasnosti znížilo alebo ostalo na rovnakej úrovni. Nezdaniteľné minimum by sa automaticky valorizovalo podľa rastu priemernej mzdy.
Daňovo-odvodové zaťaženie priemernej mzdy na Slovensku dosiahlo podľa prepočtov think-tanku v roku 2026 až 44,8 %, zatiaľ čo v susednom Poľsku predstavuje 39,5 %. Dane z práce tvoria takmer 55 % všetkých daňových príjmov, čo je štvrtý najvyšší podiel v Európskej únii. Potvrdzujú to aj zamestnávatelia. „Štát dnes trestá legálnu prácu vysokými daňami a odvodmi. Zamestnávatelia platia za prácu čoraz viac, no zamestnancom z toho zostáva neúmerne málo,“ upozornil viceprezident RÚZ Jozef Špirko. Zároveň má takéto daňové zaťaženie podľa analytikov dosah aj na konkurencieschopnosť krajiny.
V oblasti podnikania reforma navrhuje zrušenie transakčnej dane a daňových licencií, zjednotenie sadzby dane z príjmov právnických osôb na 19 %, postupné zrušenie sektorových daní, rýchlejšie odpisovanie budov či priaznivejšie pravidlá odpočtu daňových strát. Súčasťou návrhu je tiež zavedenie jednej sadzby DPH vo výške 21 % a zmeny v zdaňovaní nehnuteľností.
Potrebu zjednodušenia daňového systému vyzdvihla aj prezidentka SKDP Miriam Galandová. „Časté legislatívne zmeny, pribúdajúce výnimky a osobitné daňové režimy zvyšujú administratívne náklady a znižujú právnu istotu daňovníkov,“ upozornila s tým, že podnikatelia potom musia energiu venovať optimalizácii daní namiesto svojho podnikania.
Reforma sa venuje aj zmene financovania samospráv. Návrh počíta so širším mixom podielových daní, zavedením prvkov zásluhovosti pri ich rozdeľovaní, zmenami v dani z motorových vozidiel a postupným prechodom na zdaňovanie nehnuteľností podľa ich hodnoty.
Financovanie reformy je podľa analytikov možné zabezpečiť kombináciou úspor vo verejnej správe, revízií verejných výdavkov, adresnejšieho nastavenia sociálneho systému, zmien v predčasných dôchodkoch či efektívnejšieho nakladania s majetkom štátu. Prepočty MESA10 a návrhy RÚZ identifikujú potenciál úspor vo výške 5,2 až 7,3 miliardy eur.
„Daňová reforma je reálna a zníženie daní je reálne. Politici však musia nájsť odvahu robiť aj nepopulárne opatrenia a šetriť na výdavkoch. Ak chce Slovensko niekedy dobehnúť vyspelejšie krajiny, musí zísť z cesty sociálneho populizmu a namiesto prejedania svojej budúcnosti do nej začať opäť investovať,“ skonštatoval prezident MESA10 Ivan Mikloš s tým, že o reforme chce hovoriť aj s politickými stranami. Zároveň upozornil, že reforma daní a odvodov sama o sebe nepomôže a musí byť súčasťou širšieho balíka zmien.
Jadrom navrhovanej reformy je zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane zo súčasných 5965 na 9398 eur ročne, vďaka čomu by sa z minimálnej mzdy neplatila daň z príjmu. Návrh zároveň počíta so zjednotením sadzby dane z príjmov fyzických osôb na 19 %, znížením sadzieb sociálneho poistenia o dva percentuálne body a zavedením progresívneho daňového bonusu na deti. Reforma je pritom nastavená tak, aby sa daňové zaťaženie rodičov oproti súčasnosti znížilo alebo ostalo na rovnakej úrovni. Nezdaniteľné minimum by sa automaticky valorizovalo podľa rastu priemernej mzdy.
Daňovo-odvodové zaťaženie priemernej mzdy na Slovensku dosiahlo podľa prepočtov think-tanku v roku 2026 až 44,8 %, zatiaľ čo v susednom Poľsku predstavuje 39,5 %. Dane z práce tvoria takmer 55 % všetkých daňových príjmov, čo je štvrtý najvyšší podiel v Európskej únii. Potvrdzujú to aj zamestnávatelia. „Štát dnes trestá legálnu prácu vysokými daňami a odvodmi. Zamestnávatelia platia za prácu čoraz viac, no zamestnancom z toho zostáva neúmerne málo,“ upozornil viceprezident RÚZ Jozef Špirko. Zároveň má takéto daňové zaťaženie podľa analytikov dosah aj na konkurencieschopnosť krajiny.
V oblasti podnikania reforma navrhuje zrušenie transakčnej dane a daňových licencií, zjednotenie sadzby dane z príjmov právnických osôb na 19 %, postupné zrušenie sektorových daní, rýchlejšie odpisovanie budov či priaznivejšie pravidlá odpočtu daňových strát. Súčasťou návrhu je tiež zavedenie jednej sadzby DPH vo výške 21 % a zmeny v zdaňovaní nehnuteľností.
Potrebu zjednodušenia daňového systému vyzdvihla aj prezidentka SKDP Miriam Galandová. „Časté legislatívne zmeny, pribúdajúce výnimky a osobitné daňové režimy zvyšujú administratívne náklady a znižujú právnu istotu daňovníkov,“ upozornila s tým, že podnikatelia potom musia energiu venovať optimalizácii daní namiesto svojho podnikania.
Reforma sa venuje aj zmene financovania samospráv. Návrh počíta so širším mixom podielových daní, zavedením prvkov zásluhovosti pri ich rozdeľovaní, zmenami v dani z motorových vozidiel a postupným prechodom na zdaňovanie nehnuteľností podľa ich hodnoty.
Financovanie reformy je podľa analytikov možné zabezpečiť kombináciou úspor vo verejnej správe, revízií verejných výdavkov, adresnejšieho nastavenia sociálneho systému, zmien v predčasných dôchodkoch či efektívnejšieho nakladania s majetkom štátu. Prepočty MESA10 a návrhy RÚZ identifikujú potenciál úspor vo výške 5,2 až 7,3 miliardy eur.
„Daňová reforma je reálna a zníženie daní je reálne. Politici však musia nájsť odvahu robiť aj nepopulárne opatrenia a šetriť na výdavkoch. Ak chce Slovensko niekedy dobehnúť vyspelejšie krajiny, musí zísť z cesty sociálneho populizmu a namiesto prejedania svojej budúcnosti do nej začať opäť investovať,“ skonštatoval prezident MESA10 Ivan Mikloš s tým, že o reforme chce hovoriť aj s politickými stranami. Zároveň upozornil, že reforma daní a odvodov sama o sebe nepomôže a musí byť súčasťou širšieho balíka zmien.