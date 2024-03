Nižšiu cenu nafty ako benzínu analytik v dlhodobom horizonte neočakáva

Bratislava 1. marca (TASR) - Ceny nafty sa v 8. týždni opäť dostali pod ceny benzínu na 1,612 eura za liter a oproti predchádzajúcemu týždňu poklesli o 1,77 %, teda o 2,9 centa za liter. Podobný je vývoj aj pri veľkoobchodných cenách v Rotterdame, kde ceny benzínu prvýkrát od septembra minulého roka prekonali ceny nafty. V dlhodobom horizonte je však pravdepodobný vyšší tlak na ceny nafty v Európe pre odstávky v rafinériách a geopolitické problémy. V piatok to uviedol analytik finančných trhov XTB Marek Nemky.



"Napriek slabému dopytu je práve segment nafty pod väčším tlakom, keďže prebiehajúce útoky na lode v Červenom mori a sezónne údržby v USA predstavujú skôr riziko pokračujúceho rastu cien práve nafty v EÚ, ktorá musí byť dovážaná," priblížil Nemky. Súčasný cenový vývoj bude podľa analytika určovaný ďalším vývojom dopytu, ktorý s príchodom sezóny môže ešte výraznejšie poskočiť. V najbližších týždňoch by sa však ceny motorových palív nemali výraznejšie meniť.



Zásadným faktorom pre ceny pohonných látok je cena ropy. Tá v danom týždni poklesla o 2,2 %, avšak v tomto týždni je už naopak o 2,6 % vyššia na cene 83,74 dolára (77,35 eura) za barel (159 litrov) ropy Brent. V súčasnosti vývoj ceny ropy nemá podľa Nemkyho jasný smer, pretože vyhliadky dopytu sú hmlisté. "Zásoby ropy v Spojených štátoch v minulom týždni vzrástli o 4,2 mil. barelov, čo bolo spôsobené hlavne nižšou výrobou destilátov. Ropa nebola tak dopytovaná rafinériami, ktoré podstupujú dlho odkladanú údržbu a takisto sa spamätávajú z krutej januárovej zimy. Práve z tohto dôvodu fungujú iba na 81,5 % svojej kapacity, čo je pod sezónnym priemerom," upozornil analytik.



Slabšia výroba ropných destilátov je aj v Rusku, keďže ruské rafinérie prechádzajú údržbami, avšak tu z dôvodu silnejšieho dopytu a pravdepodobne nedostatočných zásob vláda zakázala vývoz benzínu na nasledujúcich šesť mesiacov.



Od kartelu OPEC+ sa očakáva, že ohlási pokračovanie dobrovoľných škrtov v produkcii ropy aj na ďalší kvartál, keďže vývoj cien ropy nebol až taký pozitívny, ako čakali. To by mohlo poskytnúť dolný limit pre potencionálny pokles cien ropy. Cieľom OPEC+ sú ceny ropy dlhodobo v rozmedzí 80 - 85 dolárov za barel ropy Brent.











(1 EUR = 1,0826 USD)