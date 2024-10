NKÚ: Agentúra k štátnym nájomným bytom neplní svoj účel

Bratislava 11. októbra (TASR) - Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB) ani po dvoch rokoch od svojho vzniku neplní účel, na ktorý bola zriadená. Upozornil na to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR s tým, že pre nejasnosti pri zvolenom modeli financovania sa s výstavbou nájomných bytov stále nezačalo. SR totiž čaká na vyjadrenie Európskej komisie (EK), či zákonom navrhnutá podpora bývania je v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže. V piatok o tom informovala hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková.



NKÚ upozornil, že programové vyhlásenie vlády z roku 2020 predpokladalo, že kabinet podporí vznik funkčného modelu výstavby dostupného nájomného bývania. Na jeho vypracovanie podľa predsedu NKÚ Ľubomíra Andrassyho využil úrad vtedajšieho podpredsedu vlády poradenskú činnosť súkromnej spoločnosti za takmer 1,9 milióna eur.



"Spracovateľ v dokumentoch neupozornil na limitujúce riziko možnej nepovolenej štátnej pomoci, hlavne v prípade navrhovanej daňovej úľavy pri investoroch nájomných bytov a pri nezdaniteľnom príspevku na nájomné. Pripomienky súvisiace s nedodržaním európskych pravidiel však mal rezort financií a Protimonopolný úrad SR. Napriek tomu poslanci parlamentu návrh zákona schválili," priblížil Andrassy.



Šéf kontrolórov pripomenul, že slovenské inštitúcie požiadali EK o posúdenie navrhovaného modelu financovania projektu až vlani v apríli, teda takmer rok od prijatia zákona o štátom podporovanom nájomnom bývaní. Nepozdával sa mu ani spôsob, ako bol zákon v tom čase predložený do parlamentu. "Spôsob vzniku aktuálneho modelu nájomného bývania, jeho schvaľovanie i doposiaľ zrealizované kroky sú príkladom zlej praxe či legislatívneho chaosu," skonštatoval Andrassy.



Kontrolóri pripomenuli, že za posledné tri roky bolo na prípravu modelu štátom podporovaného nájomného bývania a činnosť agentúry vynaložených vyše päť miliónov eur. Od založenia agentúry však jej zamestnanci kontrolórom nepreukázali žiadne podstatné činnosti, ktoré by súviseli s vytváraním podmienok pre rozvoj štátom podporovaného bývania.



"Na činnosť agentúry boli vynakladané finančné zdroje, rástol počet zamestnancov a významne do jej hospodárenia vstúpili od septembra minulého roka aj výdaje súvisiace s prenájmom. Agentúra obstarala počas svojej existencie právne poradenstvo za vyše 270.000 eur napriek tomu, že mohla využiť právne služby úradu vlády," upozornil Andrassy s tým, že agentúra nevedela vo viacerých prípadoch preukázať, že jej boli poskytnuté právne služby v takom rozsahu, ako boli reálne fakturované.



Doterajšie nakladanie s verejnými financiami agentúrou NKÚ považuje za neefektívne a v rozpore s pravidlami "dobrého hospodára". Andrassy doplnil, že vážne systémové nedostatky zistili kontrolóri aj pri nastavení systému riadenia a transparentnosti orgánov agentúry.