NKÚ: Agroinštitút Nitra nebol v roku 2022 zrušený v súlade so zákonom

Bratislava 2. augusta (TASR) - Agroinštitút Nitra nebol v roku 2022 zrušený v súlade so zákonom o štátnom podniku. Rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR nevychádzali z platnej legislatívy, boli zmätočné, nevykonateľné a spôsobili veľkú právnu neistotu. Vyplýva to z auditu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, o ktorom informovala hovorkyňa úradu Daniela Bolech Dobáková.



"Nesprávny postup vedenia rezortu pôdohospodárstva mal dokonca za následok dočasnú stratu kontroly nad majetkom po zaniknutom Agroinštitúte. Ministerstvo nemalo de facto vyše roka kontrolu nad štátnym majetkom, ktorý mal podľa znaleckého posudku hodnotu viac ako 11 miliónov eur," priblížila podpredsedníčka národných kontrolórov Henrieta Crkoňová.



"Z hľadiska závažnosti zistení, protokol z kontrolnej akcie odstúpime na základe memoranda o spolupráci pre podozrenie z porušenia povinnosti pri správe cudzieho majetku nitrianskej krajskej prokuratúre," zdôraznila.



Slovensko ako členský štát EÚ je podľa nej povinné mať pôdohospodársky znalostný a informačný systém prístupný verejnosti s komplexnými dátami z poľnohospodárstva. MPRV sa rozhodlo, že tento záväzok splní reorganizáciou svojich existujúcich inštitúcií a presunom agendy do kompetencie jednej podriadenej organizácie.



Túto úlohu dostal zrealizovať Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií (IZPI), ktorý začal pôsobiť začiatkom roka 2023 premenovaním dovtedajšej štátnej príspevkovej organizácie - Agentúry pre rozvoj vidieka a do jeho pôsobnosti boli presunuté tiež vedeckovýskumné aktivity Agroinštitútu spolu so zamestnancami, knižnicou, informačnými technológiami, doškoľovacím centrom v Lučenci, administratívnou budovou a hotelom v meste Nitra. Menšia časť majetku prešla do štátneho podniku Agrokomplex Národné výstavisko, s ktorým bol Agroinštitút rozhodnutím vedenia rezortu pôdohospodárstva oficiálne zlúčený.



"Podľa zákona o štátnom podniku, majetok a záväzky pri zlúčení prechádzajú zo zanikajúceho podniku na iný už jestvujúci podnik, ktorý sa tým stáva jeho právnym nástupcom. IZPI nebol štátnym podnikom, a tak naň majetok nemohol prejsť," zdôraznila podpredsedníčka úradu. Na celej veci je podľa nej zarážajúca skutočnosť, že zástupcovia ministerstva konali napriek upozorneniu, že navrhovaná transformácia štátneho podniku nie je v súlade so zákonom.



Rozhodnutia ministerstva o prechode správy majetku boli podľa nej nevykonateľné a v rozpore s ústavným princípom legality, keďže orgány verejnej moci môžu konať a rozhodovať len na základe zákona a v jeho rozsahu.



Dodala, že rezort pôdohospodárstva sa až v marci 2023 obrátil na ministra financií, aby ho usmernil v súvislosti s evidenciou majetku v správe IZPI. Následne v auguste dostal odpoveď a okrem iného sa v nej uvádzalo, že MPRV a ani IZPI nemôžu byť právnymi nástupcami štátneho podniku Agroinštitút Nitra a rozhodnutie MPRV z roku 2022 označil za zmätočné.