Štvrtok 23. apríl 2026
NKÚ: Aj kontrolné inštitúcie majú byť otvorené externému hodnoteniu

Na snímke predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Ľubomír Andrassy. Foto: TASR - Martin Baumann

Autor TASR
Bratislava 23. apríla (TASR) - Aj nezávislé kontrolné inštitúcie by mali podliehať externému hodnoteniu kvality a transparentne prezentovať svoje stratégie. Zdôraznil to predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Ľubomír Andrassy pri prezentácii výsledkov medzinárodného hodnotenia NKÚ za rok 2025 v Národnej rade (NR) SR.

NKÚ podľa neho pravidelne absolvuje hodnotenie prostredníctvom medzinárodnej metodiky, ktoré sa realizuje v trojročných intervaloch. Na poslednom audite sa podieľali experti z kontrolných inštitúcií Fínska, Maďarska, Poľska a Spojených štátov amerických. Hodnotenie potvrdilo pokrok slovenského úradu najmä v oblasti strategického plánovania, kvality kontrolnej činnosti a komunikácie.

Dôvera verejnosti v kontrolné procesy stojí na tom, či pravidlá dodržiavajú aj samotní kontrolóri. Naším cieľom je plná zhoda s medzinárodnými štandardmi a transparentné plánovanie kontrol,“ uviedol Andrassy.

Medzinárodný tím expertov konštatoval, že NKÚ dokázal preniesť odporúčania z predchádzajúceho hodnotenia do praxe, a to nielen prostredníctvom metodických zmien, ale aj úpravou organizačnej štruktúry a procesov. Tieto kroky podľa nich posilňujú schopnosť úradu efektívne vykonávať kontrolu verejných financií a prispievajú k lepšej správe vecí verejných.

Predseda NKÚ zdôraznil, že kontrola nemá byť represívnym nástrojom, ale prostriedkom na zlepšovanie fungovania štátu. „Cieľom kontroly nie je niekoho nachytať, ale priniesť uistenie o zákonnosti a efektívnosti využívania verejných zdrojov,“ doplnil.
