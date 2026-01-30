< sekcia Ekonomika
NKÚ chce, aby výsledky jeho činnosti mali čo najväčší prínos
NKÚ chce byť lídrom vo využívaní veľkých dát a umelej inteligencie.
Autor TASR
Bratislava 30. januára (TASR) - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR v súvislosti so svojou novou stratégiou na roky 2026 až 2030 a verejnými financiami chce, aby výsledky jeho kontrolnej a analytickej činnosti boli čo najviac prínosné. Stratégia úradu bude zmysluplná, ak prinesie reálnu zmenu pre spoločnosť, informoval v piatok NKÚ.
„Je preto dôležité, aby výsledky práce mojich kolegov kontrolórov a analytikov neboli len formálnym výstupom, ale aby sa premietali do praxe cez úpravu legislatívy, zmenu kompetencií či naštartovanie verejných diskusií,“ uviedol predseda NKÚ Ľubomír Andrassy. Touto cestou podľa neho môžu prispieť k zásadnému zvýšeniu efektivity pri nakladaní s verejnými zdrojmi a náraste dôvery verejnosti v štát a jeho inštitúcie.
„Vláda spolu s parlamentom stoja pred výzvou zásadnej reformy štátu s cieľom zvýšiť efektivitu nakladania s verejnými zdrojmi. Poslanci zákonodarného zboru musia od výkonnej moci požadovať konkrétne kroky, ktoré budú smerovať nielen k ozdraveniu financií, ale taktiež k udržaniu sociálnej rovnováhy v krajine,“ upozornil Andrassy. Novú stratégiu rozvoja kontrolného úradu zaslal prezidentovi SR, poslancom parlamentu a členom vlády.
Slovensko podľa NKÚ čelí viacerým kľúčovým výzvam. Od nízkej miery dôvery občanov vo verejné inštitúcie, cez zvýšené nároky na transparentnosť rozhodovania, až po zaostávajúcu digitalizáciu či nízku mieru odolnosti Slovenska voči krízam. „Z nášho poznania je mimoriadne významným rizikom podceňovanie profesionality a odbornosti, ktoré sa prejavuje v celom procese riadenia verejných politík. Čoraz viac absentuje strategické riadenie, ako aj účinná interná kontrola a chýbajú procesy zabezpečujúce dlhodobú udržateľnosť krajiny,“ priblížil Andrassy.
Do roku 2030 chcú slovenskí kontrolóri posilniť svoje postavenie medzi verejnými organizáciami ako dôveryhodná, nezávislá a vzorová inštitúcia, ktorá využíva najnovšie poznatky a technologické inovácie. NKÚ chce byť lídrom vo využívaní veľkých dát a umelej inteligencie. Ďalším záväzkom zo stratégie je, že štvrtina auditov budú výkonnostné kontroly verejných politík s významným vplyvom na verejné financie, majetok a udržateľný rozvoj spoločností. Zároveň až tretina kontrolných akcií podľa úradu by mala vzniknúť v spolupráci so zapojením zainteresovaných strán, čím sa posilní participácia a otvorenosť jednej z najvyšších kontrolných inštitúcií v štáte.
„Je preto dôležité, aby výsledky práce mojich kolegov kontrolórov a analytikov neboli len formálnym výstupom, ale aby sa premietali do praxe cez úpravu legislatívy, zmenu kompetencií či naštartovanie verejných diskusií,“ uviedol predseda NKÚ Ľubomír Andrassy. Touto cestou podľa neho môžu prispieť k zásadnému zvýšeniu efektivity pri nakladaní s verejnými zdrojmi a náraste dôvery verejnosti v štát a jeho inštitúcie.
„Vláda spolu s parlamentom stoja pred výzvou zásadnej reformy štátu s cieľom zvýšiť efektivitu nakladania s verejnými zdrojmi. Poslanci zákonodarného zboru musia od výkonnej moci požadovať konkrétne kroky, ktoré budú smerovať nielen k ozdraveniu financií, ale taktiež k udržaniu sociálnej rovnováhy v krajine,“ upozornil Andrassy. Novú stratégiu rozvoja kontrolného úradu zaslal prezidentovi SR, poslancom parlamentu a členom vlády.
Slovensko podľa NKÚ čelí viacerým kľúčovým výzvam. Od nízkej miery dôvery občanov vo verejné inštitúcie, cez zvýšené nároky na transparentnosť rozhodovania, až po zaostávajúcu digitalizáciu či nízku mieru odolnosti Slovenska voči krízam. „Z nášho poznania je mimoriadne významným rizikom podceňovanie profesionality a odbornosti, ktoré sa prejavuje v celom procese riadenia verejných politík. Čoraz viac absentuje strategické riadenie, ako aj účinná interná kontrola a chýbajú procesy zabezpečujúce dlhodobú udržateľnosť krajiny,“ priblížil Andrassy.
Do roku 2030 chcú slovenskí kontrolóri posilniť svoje postavenie medzi verejnými organizáciami ako dôveryhodná, nezávislá a vzorová inštitúcia, ktorá využíva najnovšie poznatky a technologické inovácie. NKÚ chce byť lídrom vo využívaní veľkých dát a umelej inteligencie. Ďalším záväzkom zo stratégie je, že štvrtina auditov budú výkonnostné kontroly verejných politík s významným vplyvom na verejné financie, majetok a udržateľný rozvoj spoločností. Zároveň až tretina kontrolných akcií podľa úradu by mala vzniknúť v spolupráci so zapojením zainteresovaných strán, čím sa posilní participácia a otvorenosť jednej z najvyšších kontrolných inštitúcií v štáte.