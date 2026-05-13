NKÚ chce byť lídrom vo využívaní umelej inteligencie v kontrole
Zhodli sa na tom účastníci medzinárodnej konferencie o využívaní AI v kontrolných úradoch.
Autor TASR
Bratislava 13. mája (TASR) – Umelá inteligencia (AI) môže zásadne zefektívniť prácu kontrolných inštitúcií, nesmie však nahradiť ľudský úsudok ani zodpovednosť za rozhodovanie. Zhodli sa na tom účastníci medzinárodnej konferencie o využívaní AI v kontrolných úradoch, ktorú v stredu v Bratislave zorganizoval Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR.
„Spojenie dát, informačných systémov, umelej inteligencie a ľudí môže posunúť naše rozhodovanie na vyššiu úroveň. Môže viesť nielen k efektívnejšiemu, ale aj účelnejšiemu fungovaniu verejných inštitúcií,“ upozornil predseda NKÚ Ľubomír Andrassy. Umelá inteligencia podľa neho môže pomôcť štátu lepšie spravovať verejné zdroje a prijímať kvalitnejšie rozhodnutia, ak bude postavená na spoľahlivých dátach. Zdôraznil ale, že AI musí zostať nástrojom na podporu rozhodovania, nie byť náhradou človeka.
Takisto upozornil, že pri zavádzaní umelej inteligencie sú kľúčové transparentnosť a spolupráca. Najvyššie kontrolné inštitúcie by podľa neho mali otvorene zdieľať skúsenosti aj príklady dobrej praxe. Aj preto bude téma umelej inteligencie jednou z hlavných tém budúcoročného kongresu európskych najvyšších kontrolných inštitúcií, ktorý sa uskutoční v Bratislave.
Prezident európskej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií EUROSAI a šéf izraelského kontrolného úradu Matanyahu Englman upozornil, že AI už dnes zásadne mení fungovanie verejných inštitúcií. „Umelá inteligencia už nie je konceptom budúcnosti, ale súčasťou každodenného života. V štátnom audite prináša obrovské možnosti, ale aj významné riziká, ako sú nesprávne informácie či otázky ochrany súkromia,“ uviedol Englman.
Izraelský kontrolný úrad podľa neho už realizoval viaceré audity zamerané na pripravenosť štátu na zavádzanie umelej inteligencie, vrátane preverovania kvality dát, úrovne digitalizácie či pripravenosti IT infraštruktúry. „Musíme byť ostražití a zároveň zodpovední, aby AI slúžila verejnosti a posilnila našu úlohu strážcov hospodárnosti aj v digitálnom svete,“ dodal Englman.
Splnomocnenec vlády SR pre umelú inteligenciu Radoslav Štefánek zdôraznil, že AI môže kontrolórom výrazne pomôcť pri analýze veľkého množstva dokumentov a dát. „AI nemá byť sudca ani automat na pravdu. Má byť nástroj, ktorý rozšíri schopnosti človeka,“ povedal. Dodal, že štát musí zabezpečiť, aby systémy umelej inteligencie boli dôveryhodné, vysvetliteľné a pod verejnou kontrolou.
Na konferencii sa zúčastnili aj zástupcovia kontrolných inštitúcií z Česka, Rakúska, Francúzska, Estónska či Spojených arabských emirátov. Diskutovali o využívaní umelej inteligencie pri auditoch, kontrole verejných financií a hodnotení efektívnosti štátnych systémov.
