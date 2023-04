NKÚ: Diskusie o alternatívach majú byť v predstihu pred rozhodnutím

Bratislava 27. apríla (TASR) - Ekonomické, finančné aj sociálno-environmentálne aspekty projektov majú byť súčasťou odborných diskusií v čase, keď nositelia jednotlivých verejných politík majú povinnosť pracovať s alternatívnymi riešeniami a vyhodnocovať argumenty dotknutých strán. Upozornil na to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) v súvislosti s aktuálnou diskusiou okolo vetovanej novely k výstavbe diaľnic a úlohe Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) pri posudzovaní dopravných projektov.



"Všetko toto môže byť efektívne a účelné, ak sa to deje ešte pred schválením alebo finálnym rozhodnutím. V prípade dopravných projektov to musí byť naďalej v dostatočnom predstihu (v prípravných fázach) pred vydaním stavebného povolenia, pretože práve pred tým musia byť akceptované alebo z vecných, odborných či ekonomických dôvodov odmietnuté iné alternatívne riešenia," uviedol predseda NKÚ Ľubomír Andrassy.



Úrad zdôraznil, že dopravné projekty, akými sú výstavba diaľnic, rekonštrukcia železníc či iných strategických dopravných projektov majú zásadný vplyv na verejné financie. Preto je z pohľadu NKÚ logické, že nielen analytici rezortu financií, ale aj analytické jednotky iných ústredných orgánov štátu majú vytvorený legitímny priestor pre vstup do procesu prípravy dokumentov pred ich schválením.



"ÚHP považujeme za dôležitý článok v celom procese strategického rozhodovania, a to hlavne z pohľadu posúdenia finančne náročných projektov v kontexte zdravých a udržateľných verejných financií," konštatoval kontrolný úrad.



Zároveň pripomenul, že práve zlé riadenie zo strany zodpovedných inštitúcií, neplnenie strategických cieľov, absencia merateľných ukazovateľov a priorít so sebou v minulosti priniesli výrazný časový sklz až nerealizáciu projektov, napríklad aj v rámci rezortu dopravy. "To vyústilo do situácie, že sú dnes na stole rozhodnutia a projekty z minulosti, ktoré je z hľadiska celospoločenského významu žiadúce realizovať, avšak v procese ich tvorby absentovali základné princípy transparentnosti a participácie iných dotknutých inštitúcií, ako je tiež ÚHP," dodal NKÚ.



Diskusiu v poslednom čase vyvolala novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktorú minulý týždeň vetovala prezidentka Zuzana Čaputová. Mala pri tom výhrady voči obmedzovaniu možností ÚHP vyjadrovať sa k diaľničným úsekom, ktoré sú zahrnuté v predmetnej novele. Ministerstvo dopravy aj predkladatelia z radov poslancov novelu obhajujú, podľa nich povedie k zrýchleniu výstavby diaľnic a nijako významne neobmedzí právomoci ÚHP.