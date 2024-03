NKÚ: Eurofondy na podporu rybného hospodárstva sa nevyužili efektívne

Bratislava 1. marca (TASR) - Rezort pôdohospodárstva a Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zlyhali pri riadení operačného programu Rybné hospodárstvo (OPRH) na roky 2014 až 2020. Pre zložitý a zle nastavený systém Slovensko nedostatočne využilo možnosť aktívne podporiť podnikateľov z oblasti rybného hospodárstva. Informovala o tom hovorkyňa Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Daniela Bolech Dobáková.



Priblížila, že pôvodne bolo na tento operačný program z európskych zdrojov vyčlenených takmer 16 miliónov eur, z ktorých sa muselo vrátiť Bruselu až 51 % (8,05 milióna eur). Z tejto zníženej sumy bola za deväť rokov využitá len necelá tretina, a to na podporu 43 projektov. Nad rámec pravidiel boli využité financie na technickú pomoc súvisiacu s administráciou implementácie programu, pričom výrazná časť bola použitá na preplatenie miezd.



"Za tento program pôvodne zodpovedala pôdohospodárska agentúra, a to aj v čase, keď sme ju kontrolovali a na základe zistení kontrolórov sme museli konštatovať, že v agentúre je vysoké riziko spojené s korupciou či netransparentnosťou. Tieto neštandardné pomery sa prejavili aj v zlom riadení a manažovaní. K želaným zmenám nedošlo ani po zmene riadiaceho orgánu, keď agentúru nahradilo ministerstvo pôdohospodárstva. Problémy tohto operačného programu tak zostali v tieni káuz trojmiliardových priamych platieb pre poľnohospodárov," uviedol podpredseda NKÚ Jaroslav Ivančo.



OPRH 2014 až 2020 bol podľa úradu pre prijímateľov nečitateľný, administratívne náročný a jeho proces bol zdĺhavý. Európska komisia tento program schválila 15. júla 2015, prvé výzvy boli vyhlásené až v decembri 2016. Pre porovnanie - v Česku to trvalo šesť mesiacov. V rámci programu bolo spolu vyhlásených 34 výziev a vyzvaní, pričom 24 z nich musel riadiaci orgán v rôznych úsekoch programového obdobia stiahnuť. V deviatich prípadoch preto, že na výzvu nikto nereagoval. Napriek tomu, že z tohto programu získali pomoc aj malé projekty a podpora EÚ dosahovala pri niektorých asi 16.000 eur, administratíva bola rovnako náročná ako pri získavaní financií na výstavbu diaľnic či nemocníc.