NKÚ: Inštitúcie zlyhali pri využití eurofondov pre miestny rozvoj

Bratislava 24. januára (TASR) - Slovensku hrozí nedočerpanie eurofondov. Konkrétne ide o financie, ktoré mali byť podporou pre rozvoj regiónov a miestnych komunít. Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR sa preto zameral na prínos miestnych akčných skupín (MAS). Zistil významné nedostatky pri manažovaní výziev a fungovaní systému internej kontroly. Informovala o tom v piatok hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková.



"Výsledkom zásadných manažérskych zlyhaní je veľmi slabé čerpanie európskych peňazí. Nekonanie štátnych úradov však mohlo do veľmi zložitej finančnej situácie dostať nielen akčné skupiny, ale aj viaceré miestne samosprávy zapojené do činnosti MAS. Pri čerpaní zdrojov v rámci programu rozvoja vidieka bolo čerpanie v druhej polovici vlaňajška iba 11 % alokácie, pričom do konca tohto roka je potrebné ešte zúčtovať viac ako 90 miliónov eur," uviedol predseda NKÚ Ľubomír Andrassy.



Zlé riadenie procesov sa podľa kontrolórov premietlo do výrazného meškania pri vyhlasovaní výziev či pri kontrole verejného obstarávania. Nedostatky boli identifikované najmä v procesoch garantovaných Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA), ale tiež Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.



Kontrola okrem iného ukázala, že rezort pôdohospodárstva plánoval a kontroloval procesy veľmi formálne a neúčinne. Zároveň nevykonal žiadnu kontrolu v PPA napriek výraznému meškaniu pri zavádzaní projektov miestneho rozvoja. MIRRI podľa kontrolórov neevidovalo údaje o projektoch v súlade s nariadením EÚ, čím ohrozilo transparentnosť rozhodovacích procesov.



"Toto ministerstvo taktiež nevyberalo odborných hodnotiteľov transparentným spôsobom, nesprávne stanovovalo merateľné ukazovatele v rámci výzvy súvisiace s prevádzkovými nákladmi MAS a zlyhalo pri dodržiavaní lehôt stanovených vo výzvach a v riadiacej dokumentácii," objasnila hovorkyňa NKÚ s tým, že proces od predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok po uzavretie zmluvy trval aj 475 pracovných dní.



PPA podľa NKÚ nedodržiavala vlastné lehoty a neprimerane predlžovala začatie kontroly verejného obstarávania. Dokumenty na kontrolu projektu v priemere za 33.000 čakali na preverenie v agentúre aj tri roky. Najdlhší proces kontroly obstarávania trval 777 pracovných dní.