< sekcia Ekonomika
NKÚ: Konkurencieschopnosť SR klesá, malé a stredné podniky sú kľúčové
Štátni kontrolóri prierezovo analyzovali vzorku 17 nástrojov podpory a posudzovali ich prínos, efektívnosť, hodnotu za peniaze a udržateľnosť výsledkov.
Autor TASR
Bratislava 13. novembra (TASR) - Viac ako 1,17 miliardy eur z európskych zdrojov a cez 181 miliónov eur zo štátneho rozpočtu získalo od roku 2014 prostredníctvom 62 aktívnych nástrojov podpory približne 12.600 malých a stredných podnikov (MSP). Ministerstvo hospodárstva (MH) SR, ktoré je gestorom politiky podpory MSP vedelo takto pomerne presne vyčísliť objem poskytnutej podpory a počet podporených podnikateľských subjektov. Výrazne slabšie však vedelo preukázať jej účinnosť, hospodárnosť a reálny prínos pre podnikateľské prostredie a udržateľný rast Slovenska. Ukázala to kontrola Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, o ktorej informovala hovorkyňa úradu Daniela Bolech Dobáková.
Priblížila, že štátni kontrolóri prierezovo analyzovali vzorku 17 nástrojov podpory a posudzovali ich prínos, efektívnosť, hodnotu za peniaze a udržateľnosť výsledkov. Najvýraznejšie nedostatky boli identifikované vo vyhodnocovaní dosiahnutých výsledkov a meraní dlhodobých dosahov. MH SR ako nositeľ zodpovednosti nepreukázalo kontrolórom účinné výkonové riadenie organizácie Slovak Business Agency (SBA) a ani systematické vyhodnocovanie návratných a revolvingových finančných zdrojov určených na podporu podnikania.
Agentúra podľa hovorkyne založila Národný holdingový fond (NHF), ktorý poskytoval vybrané návratné finančné nástroje a zodpovedal tiež za fondy rizikového kapitálu. Kontrola ukázala, že ani NHF nemal vypracované strategické dokumenty v oblasti podpory MSP a SBA ako jediný spoločník nestanovila fondu merateľné ciele a ani výkonnostné ukazovatele. Zároveň nebolo preukázané pravidelné hodnotenie hospodárskych výsledkov NHF, návratnosť spravovaných zdrojov a ani prínos fondov rizikového kapitálu pre sektor MSP.
Národná autorita pre oblasť externej kontroly sa podľa Bolech Dobákovej zamerala počas auditu aj na zhodnotenie nástrojov využívaných na zlepšovanie podnikateľského prostredia. Kontrolóri zistili, že v rokoch 2024 a 2025 sa administratívna záťaž podnikateľov opäť zvyšovala. Mechanizmus 1in2out, ktorý mal zabezpečiť postupné znižovanie regulačnej a finančnej záťaže, už svoj deklarovaný účel neplnil. Súčasne sa len veľmi obmedzene využíval tzv. SME test, ktorý má vopred posudzovať dosahy pripravovanej legislatívy na MSP. NKÚ upozornil, že rezort hospodárstva od roku 2021 nepredložil vláde správu o stave MSP, hoci mu takáto povinnosť vyplýva zo zákona.
Kontrolóri podľa hovorkyne ďalej zistili, že ani Mikropôžičkový program poskytovaný SBA nebol vyhodnocovaný z pohľadu jeho reálneho prínosu pre podnikateľov, resp. podnikateľské prostredie. V roku 2024 sa počet poskytnutých mikropôžičiek medziročne znížil o 55 % a objem podpory o 58 %. Kontrola identifikovala ako jeden z možných negatívnych faktorov aj zrušenie regionálnych pracovísk SBA, pričom príčiny poklesu neboli systematicky analyzované a vyhodnocované.
Bolech Dobáková dodala, že v rokoch 2023 až 2025 poskytlo MH SR na prevádzku SBA viac ako 11 miliónov eur. Rozhodujúce platby ale boli poskytované prevažne v závere rozpočtového roka, čo obmedzovalo plánovanie aktivít agentúry. V roku 2024 SBA použila na svoju prevádzku viac ako 2,9 milióna eur z návratných zdrojov pôvodne určených na podporu podnikateľov.
Priblížila, že štátni kontrolóri prierezovo analyzovali vzorku 17 nástrojov podpory a posudzovali ich prínos, efektívnosť, hodnotu za peniaze a udržateľnosť výsledkov. Najvýraznejšie nedostatky boli identifikované vo vyhodnocovaní dosiahnutých výsledkov a meraní dlhodobých dosahov. MH SR ako nositeľ zodpovednosti nepreukázalo kontrolórom účinné výkonové riadenie organizácie Slovak Business Agency (SBA) a ani systematické vyhodnocovanie návratných a revolvingových finančných zdrojov určených na podporu podnikania.
Agentúra podľa hovorkyne založila Národný holdingový fond (NHF), ktorý poskytoval vybrané návratné finančné nástroje a zodpovedal tiež za fondy rizikového kapitálu. Kontrola ukázala, že ani NHF nemal vypracované strategické dokumenty v oblasti podpory MSP a SBA ako jediný spoločník nestanovila fondu merateľné ciele a ani výkonnostné ukazovatele. Zároveň nebolo preukázané pravidelné hodnotenie hospodárskych výsledkov NHF, návratnosť spravovaných zdrojov a ani prínos fondov rizikového kapitálu pre sektor MSP.
Národná autorita pre oblasť externej kontroly sa podľa Bolech Dobákovej zamerala počas auditu aj na zhodnotenie nástrojov využívaných na zlepšovanie podnikateľského prostredia. Kontrolóri zistili, že v rokoch 2024 a 2025 sa administratívna záťaž podnikateľov opäť zvyšovala. Mechanizmus 1in2out, ktorý mal zabezpečiť postupné znižovanie regulačnej a finančnej záťaže, už svoj deklarovaný účel neplnil. Súčasne sa len veľmi obmedzene využíval tzv. SME test, ktorý má vopred posudzovať dosahy pripravovanej legislatívy na MSP. NKÚ upozornil, že rezort hospodárstva od roku 2021 nepredložil vláde správu o stave MSP, hoci mu takáto povinnosť vyplýva zo zákona.
Kontrolóri podľa hovorkyne ďalej zistili, že ani Mikropôžičkový program poskytovaný SBA nebol vyhodnocovaný z pohľadu jeho reálneho prínosu pre podnikateľov, resp. podnikateľské prostredie. V roku 2024 sa počet poskytnutých mikropôžičiek medziročne znížil o 55 % a objem podpory o 58 %. Kontrola identifikovala ako jeden z možných negatívnych faktorov aj zrušenie regionálnych pracovísk SBA, pričom príčiny poklesu neboli systematicky analyzované a vyhodnocované.
Bolech Dobáková dodala, že v rokoch 2023 až 2025 poskytlo MH SR na prevádzku SBA viac ako 11 miliónov eur. Rozhodujúce platby ale boli poskytované prevažne v závere rozpočtového roka, čo obmedzovalo plánovanie aktivít agentúry. V roku 2024 SBA použila na svoju prevádzku viac ako 2,9 milióna eur z návratných zdrojov pôvodne určených na podporu podnikateľov.