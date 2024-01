NKÚ: Kontrolóri zistili v Slovensko IT viac rizík a nenaplnené ciele

Bratislava 12. januára (TASR) - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR zistil v štátnej akciovej spoločnosti Slovensko IT viacero rizík. Okrem iného išlo o negatívne hospodárenie či absenciu finančného riadenia. V prvých dvoch rokoch pôsobnosti hospodárila so stratou 3,89 milióna eur, keďže nemala zabezpečené zákazky a nepristúpila k zníženiu nákladov. Informovala o tom v piatok hovorkyňa NKÚ SR Daniela Bolech Dobáková.



Kontrolóri zistili, že náklady spoločnosti každoročne rástli. Medzi najvýznamnejšie položky patrili osobné náklady, nájomné nehnuteľností a náklady na manažérske činnosti. "Štruktúra interných kapacít nebola pri založení spoločnosti optimálna, bolo prijatých veľa zamestnancov, pričom spoločnosť nemala zabezpečené zákazky a nemala jasný podnikateľský plán. Zamestnanci boli viac ako rok od založenia firmy využívaní len na úrovni maximálne 45 %," upozornil predseda NKÚ Ľubomír Andrassy.



Okrem problémov v hospodárení zistili kontrolóri aj riziká pri riadení projektov či nedostatočne nastavené kontrolné mechanizmy. Ako uviedlo NKÚ, spoločnosť avizovala nižšie náklady na vybrané pozície IT expertov, čo sa však nenaplnilo. Z kontroly však vyplynulo aj to, že medzi výhody spoločnosti patrí skrátenie času pri dodávaní zákaziek a zníženie závislosti od dodávateľa.



Rezort informatizácie podľa kontrolórov uplatňoval výkon práv jediného akcionára nedostatočne. "Realistický podnikateľský plán spoločnosti bol valným zhromaždením schválený až v septembri minulého roka. Dozorná rada nevykonávala kontrolnú činnosť v zmysle Obchodného zákonníka, a teda nepreverovala, či sú účtovné záznamy riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia," uviedla Dobáková.



Spoločnosť uzatvorila podľa kontrolórov v sledovanom období od septembra 2020 do júna 2023 spolu 18 zmlúv a deväť objednávok v hodnote asi 19,5 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Kontrolóri zistili, že obsahové alebo finančné odchýlky boli adresované predstavenstvu iba verbálne. Preto nebolo možné spätne overiť, kto a v akom rozsahu rozhodoval o zmenách.



"NKÚ odporúča ministerstvu informatizácie predložiť na rokovanie vlády zámer jej ďalšieho pôsobenia alebo ukončenia činnosti. Rezort musí zodpovedať otázku o opodstatnenosti a schopnosti pôsobenia štátnej IT firmy v tomto dynamicky sa rozvíjajúcom odvetví," zdôraznil Andrassy.



Založením štátnej spoločnosti Slovensko IT v roku 2020 vznikla štátu škoda 2,8 milióna eur. Uviedol to vo štvrtok (11. 1.) šéf rezortu informatizácie Richard Raši (Hlas-SD) s tým, že za spoločnosť sídliacu v Košiciach sa osem mesiacov platila prevádzka, hoci nemala žiadnu zákazku. Raši obvinil z neprofesionality a zlých manažérskych rozhodnutí exšéfku rezortu Veroniku Remišovú (Za ľudí), ktorá tieto tvrdenia odmietla.