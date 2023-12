NKÚ: Listová kampaň bola úspešná, no FS zlyhala pri úlohách na východe

Bratislava 21. decembra (TASR) - Listová kampaň finančnej správy (FS) na podporu plnenia povinnosti pri výbere dane z prevodu vlastníctva nehnuteľností bola úspešná. Od spustenia kampane v roku 2021 sa podarilo dodatočne vybrať na daniach a zdravotných odvodoch viac ako 28 miliónov eur. FS však zlyháva pri plnení úloh na slovensko-ukrajinskej hranici. Vyplýva to z výsledkov tohtoročnej prierezovej kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR.



"Vďaka iniciatíve boli adresnými listami upozornení vytypovaní daňovníci o tom, že mohla ich pozornosti uniknúť daňová a taktiež odvodová povinnosť. Týmto krokom mohli občania podniknúť nápravu bez toho, aby im za nesplnenie zákonných povinností hrozila zo strany štátu sankcia," priblížil predseda NKÚ Ľubomír Andrassy.



Príjem z predaja alebo prevodu nehnuteľnosti musí daňovník priznať, ak sa tak stane do piatich rokov od nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku. Podiel zdanených nehnuteľností sa po zaslaní listov zvýšil z 32 % v roku 2016 na 55 % v roku 2022. Daňovníkom, ktorí nezareagovali na list, bola po ďalšom preverení dorubená daň vo výške 597.000 eur.



Národná autorita pre externú kontrolu sa zamerala aj na činnosť Finančného riaditeľstva (FR) SR pri zabezpečení ochrany východnej hranice Slovenska. NKÚ zistil viaceré nedostatky. "K vzniku kritickej situácie bezpochyby prispelo nepochopiteľné zanedbanie pravidelnej údržby špeciálnej techniky slúžiacej na odhaľovanie nebezpečného tovaru, akým sú zbrane, rádioaktívny materiál, cigarety či alkohol," uviedol Andrassy.



Výdavky na opravu a údržbu špeciálnej techniky klesli v roku 2020 medziročne o viac ako milión eur. Colníkom tak pri hľadaní pašovaného tovaru chýba adekvátna a vysoko účinná technika. Kontrola preukázala aj pokles používania špeciálnej techniky od roku 2019, prípadne jej zlé a nelogické prideľovanie.



NKÚ odporúča FR SR, aby v spolupráci s Ministerstvom financií (MF) SR operatívne hľadalo finančné zdroje na zabezpečenie stacionárneho zariadenia na kontrolu železničných vagónov v Maťovciach, mobilných skenerov a detekčných zariadení pre colníkov vo Vyšnom Nemeckom a v Čiernej nad Tisou.



"Ďalším zistením z tejto kontroly je porušenie zákona o verejnom obstarávaní, a to nielen pre spôsob stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky, ale aj porušenia princípu hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Výsledkom bol nákup špeciálnej techniky za neprimerané ceny, ktoré boli významne navýšené oproti totožnej technike obstaranej rezortom vnútra," priblížil kontrolný úrad s tým, že výška predraženia nákupov spektrometrov PROGENY ResQ vo finančnom vyčíslení predstavuje viac ako 300.000 eur.