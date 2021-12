Najvyšší kontrolný úrad mal v tomto roku otvorených 44 kontrol

Bratislava 18. decembra (TASR) – Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR mal v tomto roku otvorených 44 kontrol z rôznych sfér života. Venoval sa zdraviu, vzdelávaniu, ale napríklad aj právnemu štátu či dopravnej infraštruktúre. Informoval o tom v piatok (17. 12.) predseda úradu Karol Mitrík.



Kontrolóri sa zaoberali oblasťou zdravia, vzdelávania, výskumu, inovácií. Venovali sa právnemu štátu, efektívnej a transparentnej verejnej správe a dopravnej infraštruktúre. Kontrolovali aj oblasť environmentálnej udržateľnosti, udržateľných verejných financií a fiškálnej politiky.



Z celkového súboru 44 kontrol tri podľa Mitríka prechádzajú do budúceho roka, pretože boli začaté neskôr v tomto roku. Ďalšie štyri kontroly síce sú ukončené, ale prechádzajú do budúceho roka, lebo ešte nie sú dopracované záverečné správy.



Predseda NKÚ zároveň priblížil, že úrad už schválil aj plán zamerania kontrolnej činnosti na rok 2022. "Kontrolórske tímy sú pripravené tak, že 10. januára, keď po celozávodnej dovolenke začína fungovať Najvyšší kontrolný úrad SR, môžu títo kontrolóri nastúpiť do terénu," skonštatoval Mitrík.



Plán na rok 2022 je podľa jeho slov zahŕňa osem oblastí, pričom zameranie je podobné ako v predchádzajúcom roku. Zdravotnú problematiku zahŕňajú štyri kontrolné akcie, výskumu, vzdelávaniu, vývoju a inováciám sa plánuje NKÚ venovať v troch, právnemu štátu a bezpečnosti v štyroch kontrolných akciách. Zamestnanosťou a sociálnymi politikami sa bude zaoberať jedna kontrolná akcia, efektívnou a transparentnou verejnou správou deväť. Dopravnej infraštruktúre sa kontrolóri plánujú venovať v štyroch kontrolných akciách, environmentálnej udržateľnosti v štyroch, udržateľnými verejnými financiami a fiškálnou politikou sa budú zaoberať v dvoch kontrolných akciách.