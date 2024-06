NKÚ minulý rok realizoval 35 kontrolných akcií, našiel 900 nedostatkov

Bratislava 27. júna (TASR) - V minulom roku ukončil Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) 35 kontrolných akcií v 135 subjektoch štátnej či verejnej správy. Adresoval im 227 odporúčaní na zlepšenie stavu a riešenie nedostatkov. Spolu kontrolóri zaznamenali vyše 900 porušení záväzných právnych predpisov, ktoré mali za dôsledok nehospodárne používanie verejných financií a majetku, ako aj netransparentné rozhodovanie a konanie zodpovedných zamestnancov. Vyplýva to zo Správy o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ za rok 2023, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok vzali na vedomie.



Národní kontrolóri v roku 2023 realizovali najviac, až 15 kontrol v oblasti Efektívna a transparentná verejná správa, v ktorej sa okrem iného zamerali na fungovanie a prínos novovzniknutých inštitúcií, akými boli napríklad Slovensko IT či Úrad pre územné plánovanie a výstavbu. Ďalej na hospodárenie štátnych účelových zariadení, obstaranie a vyraďovanie špeciálnej techniky v podmienkach finančnej správy, na účinnosť a efektívnosť zavedenia objektívnej zodpovednosti.



V strategickej oblasti Vzdelávanie, výskum a inovácie úrad šiestimi kontrolnými akciami preveril zmluvné vzťahy pre pripájanie škôl do internetu či ako boli využité výskumné inštitúcie pri riešení hrozieb pandémie. NKÚ sa v šiestich kontrolných akciách zameral aj na oblasť udržateľných verejných financií a fiškálnej politiky. Preveroval napríklad organizáciu výstavy EXPO v Dubaji alebo opatrenia štátu pri riešení energetickej krízy.



Zo strategickej oblasti Zdravie vykonal úrad vlani tri kontrolné akcie, preveril napríklad prípravu a realizáciu investičných projektov národnej nemocnice Rázsochy a Univerzitnej nemocnice v Martine alebo zabezpečenie dopravnej zdravotnej služby. V rámci oblasti Environmentálna udržateľnosť kontrolóri preverovali bezpečnosť potravín v podmienkach SR a zelenú infraštruktúru v mestách a obciach.



NKÚ v minulom roku vzhľadom na potrebu rýchlejšieho reagovania na nové situácie upravil svoju stratégiu a zaviedol tzv. plávajúce plánovanie. To umožňuje podľa predsedu úradu Ľubomíra Andrassyho kontrolórom operatívnejšie reagovať na problémy v reálnom čase. "Neustále pracujeme na tom, aby zamestnanci boli profesionáli disponujúci dostatočnými kompetenciami a zručnosťami pre moderný výkon kontrolnej činnosti. Zaviedli sme do praxe nový systém kariérneho rastu a odmeňovania, ktorý odráža zvýšené nároky na kvalitu vysoko odbornej práce," doplnil.