NKÚ: Nový mýtny systém nebude v prevádzke skôr ako začiatkom roka 2027
NDS spustila v decembri 2020 verejnú súťaž na nový mýtny systém, ktorý mal byť v prevádzke od 1. januára 2023. Pre prieťahy vo verejnom obstarávaní bola súťaž ukončená až v marci 2024.
Autor TASR
Bratislava 17. apríla (TASR) - Časť mýtneho systému je naďalej v rukách súkromného prevádzkovateľa a nový mýtny systém nebude v prevádzke skôr ako začiatkom roka 2027. Štát pritom zaplatil náklady na vybudovanie mýtneho systému a Národná diaľničná spoločnosť (NDS) si v ostatných rokoch nechala vypracovať množstvo právnych analýz či posudkov. Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR v piatok informoval, že k týmto zisteniam dospel na základe follow-up kontroly, v ktorej okrem vlastných rizikových analýz zohľadnil aj časti opakovaných podnetov od Nadácie Zastavme korupciu.
Projekt nového elektronického mýtneho systému je podľa kontrolórov dlhodobo príkladom nehospodárneho a neefektívneho nakladania s verejnými prostriedkami. Pri následnom audite za roky 2022 až 2025 sa potvrdilo, že NDS od roku 2020 nevyriešila úspešne vlastníctvo mýtneho systému, hoci jeho vybudovanie bolo financované z verejných zdrojov.
„Aj po rokoch musíme konštatovať, že štát zaplatil viac ako 250 miliónov eur za vybudovanie a spustenie mýtneho systému, ktorý dodnes nevlastní a stále hrozí, že jeho časť bude musieť zaplatiť ešte raz. Ide o opakované zlyhanie riadenia, plánovania a ochrany verejného záujmu a bezprecedentné plytvanie s verejnými financiami,“ upozornil predseda NKÚ Ľubomír Andrassy.
NDS spustila v decembri 2020 verejnú súťaž na nový mýtny systém, ktorý mal byť v prevádzke od 1. januára 2023. Pre prieťahy vo verejnom obstarávaní bola súťaž ukončená až v marci 2024. NDS za päť rokov podľa NKÚ aktívne nevyužila dostupné zákonné možnosti, neobrátila sa na súd a ani nevyužila oprávnenie vyzvať súkromného prevádzkovateľa na prevod systému do svojho vlastníctva. Nový mýtny systém tak nebude možné spustiť skôr ako od 1. januára 2027.
Súčasťou systému je tzv. Enforcement, ktorý zabezpečuje kontrolu a vynucovanie mýtnych poplatkov. Bez tejto časti nie je možné zabezpečiť efektívny výber mýta. Hoci bol Enforcement v minulosti plne financovaný zo štátnych prostriedkov, stále je v rukách SkyToll-u.
NDS viac ako 1800 dní rokuje o spôsobe jeho nadobudnutia a opakovane čaká na výsledok znaleckého posudku. NKÚ upozornil, že v prípade dohody medzi NDS a SkyToll-om o odkúpení Enforcementu môže nastať situácia, že štát druhýkrát zaplatí za niečo, čo už v minulosti zaplatil.
Kontrola zároveň ukázala, že vedenie NDS nevyužilo v ostatných rokoch viaceré zmluvné možnosti. Okrem iného neuplatnilo päťročnú opciu na predĺženie služby ani nevyzvalo súkromného prevádzkovateľa na prevod existujúceho systému do svojho vlastníctva. Následne krátko pred skončením zmluvy, za neštandardných podmienok, NDS uzavrela dodatok, na základe ktorého SkyToll naďalej zabezpečuje výber mýta až do konca roka 2026.
Celkový výnos z mýta od začiatku jeho prevádzky v roku 2010 až do roku 2025 sa vyšplhal na 3,2 miliardy eur bez DPH. Takmer polovica vybraných financií od cestných dopravcov bola použitá výlučne na prevádzku systému a súkromný prevádzkovateľ doposiaľ získal takmer 40 % z 1,5 miliardy eur bez DPH.
Neukončenie zmluvy a jej predlžovanie od roku 2022 do konca roka 2025 sa do výnosov SkyToll-u premietlo sumou 305 miliónov eur. NDS síce vysúťažila nového prevádzkovateľa - spoločnosť CzechToll s nižšou, približne 10-percentnou províziou, avšak hodnota zmluvy sa postupne do februára 2026 zvýšila niekoľkými dodatkami zo 42,5 milióna eur na približne 70 miliónov eur bez DPH, pričom uvedený víťaz tendra systém dodnes neprevádzkuje.
Podľa kontrolórov NDS v roku 2026 spätne výrazne zmenila rozdelenie výnosov z mýta za roky 2022 až 2025, keď podiel na prevádzku znížila z pôvodných 45,7 % na 19 % a podiel na opravy a údržbu z 21,7 % zvýšila na takmer 50 %.
NKÚ odporúča poslancom parlamentu prijať zmeny, ktoré určia maximálny podiel výnosov z mýta a diaľničných známok na prevádzku NDS a zároveň minimálny objem prostriedkov na údržbu, opravy a rozvoj diaľnic a rýchlostných ciest. Ak sa nepodarí vyriešiť vlastníctvo Enforcementu, bude musieť NDS hľadať iné riešenie, ktoré zabezpečí kontinuálny a efektívny výber mýtnych poplatkov a kontrolu ich úhrad.
