NKÚ: NPPC vyplatilo milióny eur za vyplnenie dotazníkov a bez kontroly

Bratislava 20. decembra (TASR) - Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) vyplatilo viac ako 45 miliónov eur len za vyplnenie dotazníkov. Informoval o tom predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Ľubomír Andrassy v utorok.



Doplnil, že agrorezort prostredníctvom NPPC roky vyplácal štátnu podporu len za vyplnenie dotazníkov. Poľnohospodári tak získavali tisícky eur zo štátneho rozpočtu len za poskytnuté údaje na dvoch stranách A4 a nie na cielené a udržateľné projekty či aktivity. Celkovo tak bolo v rokoch 2019 až 2021 vyplatených viac ako 45 miliónov eur, pričom takéto konanie bolo v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách. Národní kontrolóri zároveň zistili, že štát nekontroloval hodnovernosť poskytnutých údajov ani účel použitia poskytnutých financií.



"Tento netransparentný a vysoko neefektívny systém bol zavedený ešte pred desiatimi rokmi a mal pomôcť preklenúť obdobie potrebné pre schválenie oficiálnej schémy štátnej pomoci pre slovenských poľnohospodárov z Bruselu," konštatoval Andrassy.



NKÚ uviedol, že na vybranej vzorke dotazníkov odhalil porušenie finančnej disciplíny vo výške 1,5 milióna eur. Peniaze sa žiadateľom vyplatili napriek tomu, že dotazníky sa vyplnili zle alebo v nich chýbali požadované informácie. Na základe významnosti zistení odstupuje úrad protokol o výsledku kontroly polícii.



NKÚ doplnil, že preveril systém riadenia a financovania pri plnení kontraktov NPPC. Kontrolu uskutočnili na základe medializovanej kauzy dotácií na ochranu pred africkým morom ošípaných (AMO), no taktiež v súlade so strategickým zameraním kontrolnej činnosti úradu.



Kontrolóri identifikovali významné riziká súvisiace s nedostatočnou transparentnosťou nastavenej schémy podpory rastlinnej a živočíšnej výroby v rámci vybraných úloh, no tiež z pohľadu vysokého objemu poskytnutých prostriedkov. V kontrolovaných rokoch 2019 až 2021 sa len za formálne získanie informácií dotazníkmi vyplatilo viac ako 45 miliónov eur. Tieto zdroje však neboli využité na cielenú a účinnú podporu podnikateľov v poľnohospodárstve či potravinárstve tak, ako predpokladal akčný plán agrorezortu aj európske pravidlá.



"Za bezmála jedno desaťročie bolo vďaka netransparentnému a nehospodárnemu konaniu vedúcich zamestnancov NPPC vyplatených skoro 107 miliónov. Národné centrum namiesto komplexného zabezpečenia vedy a výskumu iba sumarizovalo bez akejkoľvek spätnej väzby a kontroly jednoduché dotazníkové informácie od farmárov," priblížil Andrassy.



Súčasné vedenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR ešte pred ukončením kontroly NKÚ prijalo opatrenia na odstránenie nedostatkov. Krokom ministra pôdohospodárstva bolo zrušenie poskytovania podpory dotazníkovou formou. Agrorezort tak po takmer desiatich rokoch pristúpil k vypracovaniu notifikovaných schém štátnej pomoci, prostredníctvom ktorých bude poskytovaná podpora podnikateľom v poľnohospodárstve a potravinárstve na základe pravidiel, uzavrel NKÚ.