NKÚ: Obcou s najlepšími podmienkami na život sú Gbeľany

Bratislava 18. októbra (TASR) - Obec Gbeľany sa stala miestom, kde sú na Slovensku najlepšie podmienky na život. Vyplýva to z bodového hodnotenia kvality života novej aplikácie Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ). Ide o rozšírenie pôvodnej aplikácie z roku 2021 o novú službu. Z nej si od piatka môžu obyvatelia zistiť, aké bodové hodnotenie z pohľadu kvality života má obec či mesto, v ktorom žijú. V piatok o tom informovala hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková.



"Občan jednoducho vyhľadá obec, o ktorú sa zaujíma a získa prehľad o konkrétnych ukazovateľoch, ako je napríklad nezamestnanosť alebo vzdialenosť k najbližšej nemocnici. Podľa bodového hodnotenia, kde môžu samosprávy získať maximálne 3000 bodov, sú obce s najvyšším bodovým ohodnotením považované za najkvalitnejšie pre život," uviedla Bolech Dobáková.



Gbeľany získali celkovo 2494 bodov, pričom k prvému miestu prispel aj nárast obyvateľov v obci za posledné roky a pokles nezamestnanosti. V obci je tiež dobrá dostupnosť do škôl či zdravotníckych zariadení.



Dobáková doplnila, že hodnotenie kvality života zahŕňa viacero faktorov, ktoré ovplyvňujú každodenné fungovanie obyvateľov Slovenska. Aplikácia umožňuje porovnávať obce na základe deviatich oblastí, ako je demografia, ekonomická aktivita, zdravotná starostlivosť, vzdelávanie, bezpečnosť, stupeň ohrozenia extrémnym počasím, účasť na voľbách či sociálna starostlivosť a kultúra.



"Mix ukazovateľov, ako sú bezpečnosť, vzdialenosť od školy, kultúrneho zariadenia či skládky alebo záujem o veci verejné, dávajú obyvateľom obraz o tom, na akej úrovni ich obec poskytuje služby a či zabezpečuje kvalitný život," priblížila hovorkyňa NKÚ. Zároveň si podľa nej občania Slovenska v aplikácii môžu overiť aj to, ako ich obec alebo mesto hospodári s verejnými prostriedkami.



Spresnila, že aplikácia poskytuje informácie o hlavných kontrolóroch v samosprávach aj o nedostatkoch zistených kontrolórmi. Ďalej umožňuje porovnať príjmy a výdavky samospráv, sprostredkuje informácie o čerpaní eurofondov či o poskytnutých príspevkoch zamestnávateľom a živnostníkom počas pandémie ochorenia COVID-19. Všetky tieto dáta zbiera aplikácia z údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR a ďalších administratívnych zdrojov.



"Aplikácia je dostupná na oficiálnej stránke úradu a ponúka prehľad o všetkých 2924 samosprávach, vrátane výsledkov kontrol NKÚ od roku 2012 s viac než 18.000 zisteniami," uzavrela Bolech Dobáková.



Dodala, že na druhom mieste s kvalitou života skončila obec Hôrky v Žilinskom kraji a na treťom mieste sa umiestnila obec Nižná Jedľová z okresu Svidník. Do prvej desiatky sa dostali obce ako Teplička nad Váhom, Nižný Orlík, Liptovská Štiavnica, Štiavnička, Košeca, Nemešany a Brezovica z okresu Tvrdošín.