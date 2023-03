Najvyšší kontrolný úrad:Obnovené je len každé deviate koľajové vozidlo

Bratislava 7. marca (TASR) - Železničná koľajová doprava je v kritickom stave a je dlhodobo zanedbávaná. Len každé deviate koľajové vozidlo je nové alebo zmodernizované, ukázala kontrola Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR v oblasti modernizácie osobných vlakových súprav. Za obdobie rokov 2014 až 2021 použila Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na modernizáciu vozového parku takmer 818 miliónov eur, pričom až 83 % financií tvorili európske zdroje.



Modernizácia osobných vlakových súprav neprebiehala podľa NKÚ plynulo a v súlade s dlhodobo udržateľnou stratégiou, aj z dôvodu nedostatočne merateľných ukazovateľov modernizácie. "Bez jednoznačných, záväzných a vhodných cieľov hrozí riziko spochybnenia zmysluplnosti modernizácie a hospodárneho použitia finančných zdrojov," priblížil predseda NKÚ Ľubomír Andrassy.



Železničná osobná doprava má do roku 2030 tvoriť nosnú časť verejnej osobnej dopravy na Slovensku a prispieť tak k jej ekologizácii. Zo 14 modernizačných projektov z rokov 2017 až 2021 v hodnote viac ako 653 miliónov eur však bolo zrealizovaných iba šesť, ďalších osem projektov je stále vo fáze realizácie. Dodaných nových alebo zmodernizovaných bolo v tomto období 174 vlakových súprav a vozňov za takmer 379 miliónov eur, pričom plánovaných je ďalších 80 vozidiel do konca roku 2023 za 274 miliónov eur.



Národní kontrolóri parlamentnému výboru pre hospodárske záležitosti odporučili zaviazať Ministerstvo dopravy (MD) SR, aby vytvorilo finančne udržateľnú stratégiu rozvoja železničnej osobnej dopravy na Slovensku, vrátane stratégie modernizácie koľajových vozidiel. K rizikám finančného riadenia podľa NKÚ prispieva aj skutočnosť, že bez adekvátneho dofinancovania zabezpečuje bezplatný prevoz až jednej tretiny cestujúcich (dôchodcovia, študenti).



NKÚ poukázal aj na to, že železniciam sa nedarí plniť ich cieľ – znížiť priemerný vek vlakových súprav. Ku koncu roka 2021 bol priemerný vek lokomotív 29 rokov a osobných vozňov takmer 22 rokov. Úrad pripomenul, že bez európskych fondov by k modernizácii došlo len v minimálnom rozsahu, aj to len v oblasti regionálnej dopravy.



Podľa výsledkov kontroly železničnej spoločnosti chýbal systém monitorovania, hodnotenia výsledkov modernizácie a jej vplyvu na rozvoj osobnej železničnej dopravy. Pri EÚ projektoch sa monitoroval počet nových či modernizovaných koľajových vozidiel a počet cestujúcich.