NKÚ obnoví svoju budovu v B. Bystrici zväčša z peňazí z plánu obnovy
Prípravná fáza a verejné obstarávanie projektu by mali trvať do 30. apríla 2026.
Autor TASR
Smolenice 25. februára (TASR) - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR ako priamo určený prijímateľ prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR obnoví svoju expozitúru v Banskej Bystrici. Cieľom investície s celkovými nákladmi 250.000 eur vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) je radikálne zníženie energetickej náročnosti a modernizácia technologického vybavenia objektu NKÚ. Vyplýva to z návrhu na uvedenú investičnú akciu, ktorý v stredu na svojom výjazdovom rokovaní v Smoleniciach schválila vláda. Návrh predložil minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
Financovanie obnovy budovy NKÚ v Banskej Bystrici je zabezpečené z prostriedkov Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (Plán obnovy a odolnosti SR). Stavebné práce a technológie budú kryté z plánu obnovy v rámci rozpočtového roka 2026. DPH ako neoprávnený náklad v pláne obnovy bude plne uhradená zo zdrojov NKÚ.
Prípravná fáza a verejné obstarávanie projektu by mali trvať do 30. apríla 2026. Stavebné práce sa majú začať v druhom štvrťroku, hlavná fáza realizácie s financovaním je plánovaná do 31. júla, ukončenie a kolaudácia do 31. augusta tohto roka.
Budova expozitúry NKÚ v Banskej Bystrici na ulici Horná 57A má značne opotrebovaný obvodový plášť a technologicky zastaranú vykurovaciu sústavu. „Objekt je situovaný v území ochranného pásma pamiatkovej rezervácie, čo si vyžiadalo osobitný prístup k projektovej príprave. Všetky navrhované stavebné úpravy, najmä vizuálne aspekty výmeny okien a dverí, boli konzultované a odsúhlasené Krajským pamiatkovým úradom Banská Bystrica, aby bol zachovaný charakter lokality,“ uvádza materiál.
