NKÚ odhaduje tohtoročný deficit verejných financií na 6,85 % HDP

Bratislava 6. októbra (TASR) - Celkový schodok verejnej správy sa môže v závere tohto roka vyšplhať na úroveň 8,3 miliardy eur alebo 6,85 % hrubého domáceho produktu (HDP). Oproti pôvodne rozpočtovanému deficitu by to bol nárast o viac ako 400 miliónov eur. Tohtoročné očakávané príjmy rozpočtu sú 26,7 miliardy eur a výdavky 35 miliárd eur, pričom tri štvrtiny sú určené na bežný chod štátu a šesť miliárd slúži na rozvojové, kapitálové výdavky. Predpokladajú to analytici Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR v aktuálnej správe o vývoji rozpočtového hospodárenia SR za 1. polrok 2023.