NKÚ: Patríme k najlepšie digitalizovaným slovenským inštitúciám

Bratislava 15. mája (TASR) - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR patrí k najlepšie digitalizovaným slovenským inštitúciám. Proces digitalizácie kontrolnej inštitúcie sa začal na základe národnej koncepcie informatizácie verejnej správy ešte v roku 2008, pričom je inšpiráciou pre kontrolórov z Poľska aj Rumunska. Informoval o tom v pondelok predseda NKÚ Ľubomír Andrassy na 25. ročníku medzinárodnej konferencie Internet v štátnej správe a samospráve v Hradci Králové.



Národný projekt Kontrolórsky informačný systém - Elektronické služby NKÚ SR vznikol vďaka európskej finančnej podpore z Operačného programu Informatizácia spoločnosti. "Vďaka informáciám, ku ktorým je zdieľaný prístup, všetci zamestnanci úradu v reálnom čase vedia lepšie nastavovať procesy. Kontrolórsky systém považujem za kľúčový nástroj riadenia moderného a otvoreného úradu," uviedol Andrassy.



Šéf slovenských kontrolórov prezentoval na medzinárodnej pôde aj bezplatnú aplikáciu kontrolného úradu Municipalities on Map (MuMAP), ktorá poskytuje aktuálne informácie o jednotlivých samosprávach. Ide o dáta nielen z kontrol, ale aj o informácie o čerpaní fondov Európskej únie či prostriedkov z projektov prvej pomoci počas pandémie COVID-19. Prostredníctvom bezbariérovej platformy môžu národní kontrolóri v aplikácii zdieľať dáta, informácie z iných verejných informačných systémov na podporu transparentnosti a zákonnosti na úrovni miestnej samosprávy. "Je to zároveň krok k tomu, aby sa aktívny občan stal dobrým kontrolórom svojej obce či mesta," priblížil Andrassy.



Upozornil aj na riziká z hľadiska ochrany dôverných informácií a taktiež na otázky súvisiace s kybernetickou bezpečnosťou. Ďalšie problémy, ktoré NKÚ identifikoval pri týchto kontrolách, sú zlyhania manažérov, ktoré sa premietajú do nedodržiavania termínov, fiktívneho preberania čiastočných výstupov až neodôvodneného predražovania projektov.



"Informačné systémy je potrebné modernizovať. To si vyžaduje nové výdaje zo štátneho rozpočtu, nové partnerstva s privátnym sektorom. Je to však jediná cesta, ktorá pomáha znižovať riziko korupcie v štáte a zároveň vedie každú inštitúciu k hospodárnejšiemu, efektívnejšiemu a účelnejšiemu používaniu verejných zdrojov," uzavrel Andrassy.