NKÚ: Plán kontrol bude flexibilnejší, hodnotiť sa bude priebežne

Bratislava 9. decembra (TASR) - Situácia spôsobená v posledných troch rokoch krízami si vyžaduje zmeny v rámci Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR. Jedna z podľa NKÚ zásadných zmien ich činnosti sa týka plánovania kontrol. Plán kontrol bude flexibilnejší, hodnotiť budú priebežne. Informovala o tom hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková v piatok.



"Od budúceho roka prechádzame na systém plávajúceho plánovania. Kontroly už nebudú od začiatku roka naplánované na 100 % personálnych kapacít. Plán kontrol budeme v priebehu roka dopĺňať na základe významnosti, výsledkov rizikových analýz či podnetov od memorandových partnerov úradu alebo verejnosti," vysvetlil predseda NKÚ Ľubomír Andrassy.



Podľa neho je dôležité nastaviť v tejto agende nové vzdelávanie za účasti národných aj medzinárodných expertov, zadefinovať jasné metodické postupy a vytvoriť odborné pozície v rámci organizačnej štruktúry národnej kontrolnej inštitúcie. Slovenskí kontrolóri budú tiež iniciovať spoluprácu európskych kontrolných úradov s cieľom nastaviť spoločné paralelné audity tak, aby poslúžili na preverenie napríklad efektivity nastavených kompenzačných opatrení alebo na vzájomné porovnávanie a definovanie príkladov.



Ďalšou na základe slov NKÚ dôležitou pripravovanou zmenou je zvýšenie dôrazu na analytickú činnosť a následné kontroly, takzvaný follow-up audit, dodržiavania prijatých nápravných opatrení, ktoré odporúčal NKÚ z predchádzajúcich kontrol. "Ak identifikujeme pretrvávanie nedostatkov, ale aj neúčinnosť prijatých opatrení, tak výstupy z týchto kontrol už nebudeme smerovať ku kontrolovaným subjektom, no priamo k vláde," zdôraznil Andrassy.



Úrad uviedol, že tento rok sa opakovane pozrel na situáciu v Národnej diaľničnej spoločnosti a Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Kontrolóri sa do agentúry budú opakovane vracať aj v budúcom roku, keďže v rámci tohtoročnej follow-up kontroly neboli uistení, že procesy súvisiace so systémom vnútornej kontroly či aktívnym využívaním informačných systémov v boji s korupciou sú nastavené správne a účinne. Okrem toho sa budúci rok chcú kontrolóri komplexne pozrieť aj na plnenie odporúčaní v rezorte zdravotníctva, ale taktiež opatrení ústredných orgánov štátu v informačno-technologickej oblasti.



Kontrolný úrad reaguje na výzvy schválením novej stratégie jeho rozvoja na roky 2023 až 2025. Kontroly budú zamerané aj na preverovanie dlhodobej udržateľnosti strategických projektov a plnenie kľúčových cieľov verejných politík. Ide okrem iného o riziká v oblasti životného prostredia, verejného zdravia, vzdelávania a sociálnej chudoby.



NKÚ doplnil, že chce pokračovať aj v spolupráci s odborníkmi z externého prostredia vrátane akademického sektora a mimovládnych organizácií. Ich skúsenosti chcú využívať aj pri vzdelávaní, respektíve zvyšovaní odbornej kvalifikácie kontrolórov.