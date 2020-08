Najvyšší kontrolný úrad chystá päť nových kontrol

Bratislava 20. augusta (TASR) – Prvé iniciatívy nových členov parlamentu v podobe kontrol v Slovenskom pozemkovom fonde či vo verejnoprávnej RTVS sú zaradené do aktualizovaného plánu kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR na rok 2020. O zaradení spolu piatich nových akcií rozhodol predseda kontrolórov Karol Mitrík aj po rokovaniach s novými vedeniami ministerstiev. NKÚ tak preverí aj štátne hmotné rezervy, systém krízového riadenia a zmluvné vzťahy pri zabezpečovaní kybernetickej bezpečnosti na Slovensku.



Po februárových parlamentných voľbách, rokovaniach s novými členmi vlády, ale aj v dôsledku pandémie nového koronavírusu aktualizoval NKÚ plán svojej kontrolnej činnosti, pripravený ešte v minulom roku. „V prvom polroku sme korigovali zameranie kontrolných akcií, keďže nebolo možné kontrolovať subjekty postihnuté koronavírusom. Nemohli sme napríklad realizovať kontroly na základných školách," vysvetlil Mitrík.



„Po rokovaniach s novými ministrami a vedeniami rezortov, kde sme prezentovali aj naše poznatky, sme sa zhodli na potrebe vykonať niektoré kontrolné akcie. Napríklad na ministerstve hospodárstva, kde rozbiehame kontrolu na informačný systém krízového riadenia," priblížil šéf kontrolórov.



Avizoval, že v krátkej dobe sa bude NKÚ venovať aj zmluvným vzťahom v oblasti kybernetickej bezpečnosti. „Nemáme záujem byť len represívnym orgánom a zverejňovať negatívne správy. Chceme byť nápomocní vedeniu štátu, aby v prípade zistení z našich kontrol mohli robiť korekčné opatrenia," doplnil Mitrík.



Pri kontrolách narazili aj na problémy, ktoré je potrebné riešiť cez parlament a vládu. Jedným z príkladov, pri ktorom treba urobiť korekčné opatrenia v legislatíve, sú podľa NKÚ vodárenské spoločnosti. V tejto oblasti by sa malo zamedziť porušovaniam zákonov, odčerpávaniu zisku či skrytej privatizácii tak, aby si obce a mestá zachovali svoje vlastníctvo.



Jednou z kontrol, ktorú NKÚ realizuje ako modelový projekt, je preverenie systému vnútornej kontroly na ministerstve školstva, s čiastočným zameraním aj na oblasť športu. Riešenie vnútorných kontrolných systémov je ďalšou oblasťou, ktorú chce vedenie NKÚ predložiť na rokovanie vlády.



„V oblasti vnútorného auditu sa ukázalo, že aj keď máme v krajine približne stovku vnútorných audítorov, systém nefunguje stopercentne. Aj preto, že zodpovední manažéri, teda vedúci štátni zamestnanci a ministri, nedôsledne využívajú takýto nástroj riadenia," upozornil Mitrík. NKÚ ponúka riešenie, ako ho zefektívniť v podobe legislatívneho návrhu, ktorý ho do procesu zapája.



„V istej forme dohľadu by sme preverovali a dohliadali na to, čo sa bude kontrolovať, čo sa kontrolou dosiahlo a či padla na úrodnú pôdu. To znamená, či zodpovední manažéri za daný rezort výsledky a odporúčania z kontroly prevzali do praxe, či sa stali súčasťou ich riadenia," dodal Mitrík.