NKÚ ponúkol pohľad na riziká pri udržateľnom smerovaní spoločnosti

Bratislava 15. novembra (TASR) - Národní kontrolóri spracovali analýzu zameranú na systémové problémy ohrozujúce udržateľné smerovanie slovenskej spoločnosti, ktorá vychádza z ich opisu rizík pri riadení verejných politík. Predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Ľubomír Andrassy zaslal v stredu dokument predsedovi vlády a ministrom, informoval NKÚ.



"Naším poslaním nie je len spätne hodnotiť dodržanie zákonných pravidiel pri rozhodovaní o použití verejných financií či majetku. Máme aj povinnosť ponúkať naše zistenia v širších súvislostiach pre vládu i parlament, aby napĺňanie strategických projektov spĺňalo merateľné kritériá efektívneho nakladania s majetkom alebo štátnymi financiami," uviedol predseda NKÚ.



Slovensko v posledných rokoch podľa úradu zaznamenáva klesajúci trend vo všetkých relevantných globálnych indexoch a ukazovateľoch vrátane odporúčaní Európskej komisie, OECD, Indexu konkurencieschopnosti či Indexu právneho štátu.



"Sme krajinou uviaznutou v pasci stredného príjmu s neúčinným hospodárskym modelom spojeným s nízkou inovatívnou a investičnou činnosťou. Nedarí sa nám odstraňovať značné regionálne rozdiely, výraznejší pokrok nie je pri riešení problémov marginalizovaných skupín obyvateľstva, klesá úroveň vzdelávania na všetkých stupňoch a úroveň zdravotnej starostlivosti nedosahuje žiaduce parametre," dodal Andrassy.



Problémy, ktoré vplývajú na účinnosť použitia verejných i európskych financií, podľa NKÚ vyplývajú z nedostatočne produktívnej a kompetenčne zle nastavenej štátnej správy a samosprávy. "Schopnosť využiť rezervy, ktoré v tejto oblasti existujú, predstavuje veľkú spoločenskú príležitosť meniť veci verejné k lepšiemu a nastavovať princípy udržateľného rozvoja spoločnosti s ohľadom na možnosti budúcich generácií," konštatoval Andrassy.



Dodal, že ak by sa odporúčaniam zo správ o výsledkoch kontrolnej činnosti kontrolného úradu venovala väčšia pozornosť, miera mnohých významných problémov spojených so zákonným i hospodárnym využitím verejných zdrojov by bola nižšia a udržateľnosť či účinnosť verejných politík výrazne vyššia.