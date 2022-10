NKÚ: PPA bude najbližšie roky pod permanentným dohľadom kontrolórov

Bratislava 14. októbra (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) bude pre výrazné zlyhania v minulosti najbližšie roky pod permanentným dohľadom kontrolórov. Uviedla to Daniela Bolech Dobáková, hovorkyňa Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, v súvislosti so závermi kontroly v platobnej agentúre.



Zdôraznila, že PPA sa v ostatných rokoch dostala do hľadáčika NKÚ až sedemkrát, napriek tomu preverenie plnenia prijatých opatrení, tzv. follow-up kontroly, ukázalo, že v agentúre existovali problémy s procesným riadením, účinným nastavením systému vnútornej kontroly, aktívnym používaním informačných systémov a nedostatky zostávajú aj pri práci hodnotiteľov výziev.



Podčiarkla, že v tomto roku vykonaná kontrola bola zameraná na procesy z obdobia rokov 2020 a 2021. Pozitívne je podľa úradu možné hodnotiť opatrenia, ktoré prijalo súčasné vedenie PPA na základe odporúčaní externých audítorov. Ide hlavne o otázky súvisiace s riadením projektov, nastavovaním princípov transparentnosti a efektívnosti a zadefinovaním pravidiel pre účinnú vnútornú kontrolu.



Bolech Dobáková poznamenala, že PPA ako kľúčový poskytovateľ financií pre podporu pôdohospodárstva nakladá s významným objemom národných i európskych prostriedkov. Zastavenie projektov rozvoja vidieka či poľnohospodárstva by preto malo výrazný dosah na celkové fungovanie spoločnosti, život v slovenských regiónoch.



Upozornila, že národná autorita pre oblasť externej kontroly na základe vlastných skúseností preto bude do plánu kontrol zaraďovať v nadchádzajúcich rokoch tematické audity nasmerované do najrizikovejších oblastí riadenia PPA. Kontrolný úrad chce týmto krokom dosiahnuť, aby sa včas zachytili systémové zlyhania v agentúre, aby vedenie inštitúcie pružne reagovalo na odporúčania kontrolórov.



"PPA je špecifická v tom, že okrem štrukturálnych fondov, ktoré majú viacúrovňový systém kontroly, poskytuje aj priame podpory. Práve pri nich sú na národnej i európskej úrovni znížené stupne externej kontroly. A keďže ide o veľký objem verejných financií, rozhodol som, že pôdohospodárska agentúra bude v pravidelnom hľadáčiku mojich kolegov najbližšie tri roky. Zlyhania, na ktoré narážame v tejto štátnej organizácii od roku 2016, by pri našom pasívnom prístupe mohli viesť až k zastaveniu poskytovania európskej finančnej pomoci a ohrozená by tak mohla byť realizácia kľúčových projektov s dosahom na celú slovenskú spoločnosť," dodal predseda NKÚ Ľubomír Andrassy.