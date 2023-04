NKÚ: Pravidlá trhového hospodárstva nahrádzajú verejné dotačné schémy

Bratislava 25. apríla (TASR) – Pravidlá trhového hospodárstva nahrádzajú na Slovensku verejné dotačné a kompenzačné schémy. Uviedol to v súvislosti s výročnou správou Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR za rok 2022 o výsledkoch kontrol jeho predseda Ľubomír Andrassy.



"Tieto kompenzácie sa však stali silným a často jediným nástrojom štátu pri riešení problémov. Nehľadajú sa iné spôsoby, a tak môžeme trochu nadnesene povedať, že na Slovensku prechádzame od trhového na dotačné hospodárstvo financované z národných či európskych verejných zdrojov," spresnil Andrassy.



NKÚ SR podľa hovorkyne úradu Daniely Bolech Dobákovej v minulom roku preveril 182 subjektov verejnej správy v rámci 39 kontrolných akcií. Identifikoval pri tom takmer 900 porušení všeobecne záväzných právnych predpisov, k čomu kontrolované subjekty prijali viac ako 600 opatrení.



Najčastejšie zlyhania sa podľa hovorkyne objavovali pri porušení finančnej disciplíny, zákona o verejnom obstarávaní alebo zákona o rozpočtových pravidlách. Závažné porušenia kontrolóri odstúpili na konanie Ministerstvu financií SR, Úradu vládneho auditu a Úradu verejného obstarávania. V piatich prípadoch viedli kontroly k trestným oznámeniam, šesť netrestných bolo zaslaných príslušnej krajskej prokuratúre. Výsledky kontroly smerovali nielen k určitým formám represie, ale aj k sformulovaniu 370 opatrení, ktorými by bolo možné realizovať verejné politiky lepšie, výkonnejšie a účinnejšie.



Najviac kontrolných akcií smerovalo podľa nej v roku 2022 do prioritnej oblasti efektívna a transparentná verejná správa, ktorá ešte často tieto kritériá nenapĺňa. Komplexnejší pohľad na fungovanie zdravotníctva na Slovensku ponúkli tri kontroly zamerané na jeho elektronizáciu (e-Zdravie, DRG, registre NCZI) a štvrtá, ktorá sa týkala hospodárenia záchranných služieb v Bratislave a Košiciach. Všetky štyri kontroly majú spoločný výstup – rezort zdravotníctva zlyháva pri riadení politiky zdravia a problémy v zdravotníctve sa roky nabaľujú.



Kontrolóri NKÚ sa podľa hovorkyne venovali okrem iného aj oblastiam právneho štátu a bezpečnosti či environmentálnej udržateľnosti. Zistilo sa, že klimatické ciele sa dosahujú pomaly, čoho dôkazom je dlhodobo nezvládaný boj s envirozáťažami a pomalá obnova verejných budov, ktorej cieľom je znižovanie energetickej náročnosti. "Ak budeme pokračovať týmto tempom, na obnovu všetkých energeticky nehospodárnych budov budeme potrebovať takmer 30 rokov," dodal predseda úradu.