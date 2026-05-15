NKÚ: Predaj akcií VVS pripravil samosprávy o vplyv na vodohospodárstvo
Autor TASR
Bratislava 15. mája (TASR) - Štrnásť miest a obcí na východe Slovenska predalo svoje akcie vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) za približne tretinu ich menovitej hodnoty, čím sa hodnota majetku týchto samospráv znížila o 12,5 milióna eur. Zároveň tým nepriamo prišli o reálny vplyv na rozhodovanie v spoločnosti. Vyplýva to z výsledkov kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), o ktorých informovala hovorkyňa úradu Daniela Bolech Dobáková. Desať kontrolovaných obcí podpísalo spoločné komuniké, v ktorom sa proti záverom a postupu NKÚ ohradzujú.
Štátni kontrolóri zistili, že v období od roku 2022 do roku 2025 došlo k prevodu až 632.656 akcií za 8,4 milióna eur, čo predstavuje cenu 13,28 eura za jednu akciu. Samosprávam ostalo dokopy 15 akcií a ich podiel na vodárenskej spoločnosti klesol z vyše 9 % na 0,0002 %, čím obce a mestá podľa NKÚ nepriamo stratili kontrolu nad fungovaním spoločnosti a nebudú už mať možnosť aktívne ovplyvňovať smerovanie vodárenskej politiky na východnom Slovensku. Za tieto peniaze nakúpili dlhopisy VVS v rámci programu Voda spieva I so splatnosťou 20 rokov a fixným úrokom 6 % ročne, vyplácaným raz za rok.
„Starostovia, primátori či poslanci, ktorí podporili laxnú výmenu akcií za dlhopisy v strategickej spoločnosti, týmto krokom bezprecedentne povýšili krátkodobý finančný benefit v podobe výnosov z dlhopisov nad kľúčovú zodpovednosť samospráv voči občanom - a tou je zabezpečenie dodávok pitnej vody do domácností,“ komentoval závery štátnych kontrolórov predseda NKÚ Ľubomír Andrassy. Zároveň pripomenul, že štát pred dvadsiatimi rokmi bezodplatne previedol svoj majetok na obecné vodárenské spoločnosti, ktorých jediným akcionárom môžu byť samosprávy, aby si obce mohli plniť svoje zákonné povinnosti.
Kontrolóri zároveň upozornili, že všetkých 14 samospráv malo identické súťažné podmienky na prevod akcií a vo všetkých prípadoch sa prihlásil iba jeden uchádzač. Minimálnu cenu akcie schválili zastupiteľstvá v rozpätí určenom valným zhromaždením VVS, ktorá bola zároveň jediným účastníkom súťaže a budúcim nadobúdateľom akcií. Samosprávy nezabezpečili nezávislé odborné ocenenie hodnoty akcií a vychádzali z informácií poskytnutých a vypracovaných zo strany emitenta. Na problém neupozornili ani obecní kontrolóri.
„Tento opakovaný vzorec, uplatňovaný u všetkých kontrolovaných samospráv, vyvoláva u nás vážne pochybnosti, či išlo o riadnu hospodársku súťaž, slobodné rozhodnutie volených predstaviteľov samospráv, alebo o riešenie šité na mieru pre jedného záujemcu a v konečnom dôsledku manažované z jedného miesta,“ zhodnotil Andrassy.
Štátni kontrolóri odporúčajú poslancom parlamentného výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, aby iniciovali zmenu zákona o majetku obcí, ktorá sprísni pravidlá nakladania s finančným majetkom samospráv s dôrazom na transparentnosť a ochranu verejného záujmu.
Starostovia desiatich kontrolovaných samospráv v spoločnom komuniké odmietli navodzovanie dojmu, že zapojením do programu Voda spieva I. porušili právne predpisy, konali nehospodárne alebo rezignovali na povinnosť zabezpečovať dodávky vody pre svojich obyvateľov. Zároveň kritizujú spôsob výkonu kontrol, krátke lehoty na vyjadrenia, odmietanie námietok a podľa nich nevykonateľné povinnosti uložené v zápisniciach z kontrol. Tlačovú správu za nich poslal Klub akcionárov VVS.
Z celkového počtu 14 kontrolovaných miest a obcí spoločné komuniké podpísali zástupcovia desiatich z nich (Bardejov, Revúca, Kráľovský Chlmec, Sečovce, Trhovište, Betliar, Šemša, Kečovo, Tušice a Valaliky). Zvyšné štyri mestá a obce (Rožňava, Stropkov, Okrúhle a Poproč) sa k podpisu nepridali.
