< sekcia Ekonomika
NKÚ preverí rozvoj železníc, vodárenstvo či zúčtovanie dotácií krajov
V prvom polroku zrealizujú národní kontrolóri 16 auditov a spracujú aj predbežnú štúdiu zameranú na zabezpečenie ochrany verejných priestorov.
Autor TASR
Bratislava 23. januára - Rozvoj železničnej infraštruktúry, spravovanie obecnej vodárenskej infraštruktúry, financovanie športu či príprava účasti Slovenska na svetovej výstave Expo Osaka. Aj to sú témy kontrol, na ktoré sa v roku 2026 zamerajú audítori Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR. Informovala o tom hovorkyňa úradu Daniela Bolech Dobáková.
Spresnila, že v prvom polroku zrealizujú národní kontrolóri 16 auditov a spracujú aj predbežnú štúdiu zameranú na zabezpečenie ochrany verejných priestorov. Národná autorita pre oblasť externej kontroly tak preverí hospodárenie a efektívnosť využívania verejných prostriedkov v oblastiach s významným dosahom na každodenný život občanov a efektívne fungovanie štátu.
V rámci Plánu kontrolnej činnosti na rok 2026 národná autorita pre oblasť externej kontroly preverí, či štát minul verejné prostriedky na svetovej výstave Expo Osaka 2025 účelne a transparentne. Posúdi aj systém riadenia a poskytovania finančných prostriedkov z fondov EÚ cez štátnu firmu Slovak Investment Holding. Kontrola obnovy a rozvoja železničnej infraštruktúry sa zameria na to, či investície do železníc prinášajú skutočné zlepšenia dopravnej siete, zvyšujú bezpečnosť cestujúcich, a v konečnom dôsledku výsledky auditu dajú odpoveď na otázku efektívneho využitia prostriedkov štátu či európskych fondov.
Kontrolóri sa pozrú na hospodárenie všetkých krajských miest, ako aj niektorých príspevkových organizácií hlavného mesta (Komunálny podnik Bratislavy, Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy). Úrad preverí aj dotačné schémy ôsmich vyšších územných celkov.
Preverovaním správy a prevádzky obecnej vodárenskej infraštruktúry v 12 obciach chcú kontrolóri zistiť, ako si obce plnia povinnosti vyplývajúce z národnej legislatívy a či miestne samosprávy dodržiavajú zákony pri hospodárení s verejnými zdrojmi a majetkom.
Ďalšie kontroly sa zamerajú na hospodárenie s majetkom a verejnými prostriedkami vo vybraných štátnych podnikoch, napríklad Rudné bane či Mincovňa Kremnica, na využitie finančných prostriedkov vybraných projektov programu LIFE zameraných na životné prostredie, ako aj na financovanie výskumu, vývoja a inovácií z európskych zdrojov. NKÚ taktiež preverí, či Centrum vedecko-technických informácií SR prostredníctvom nastavených finančných tokov dokáže napĺňať svoje poslanie.
Popri nových projektoch úrad v prvom štvrťroku finalizuje aj viaceré významné kontroly v oblasti zdravotníctva zamerané na liekovú politiku a financovanie diagnostických a liečebných služieb cez Všeobecnú zdravotnú poisťovňu či hospodárenie Bratislavských iónových technológií (BIONT). Zároveň uzatvára follow up, tzv. následné kontroly, v prípade mýtneho tendra v Národnej diaľničnej spoločnosti, ako aj projektov ministerstva kultúry vrátane rekonštrukcie Krásnej Hôrky a Spišského hradu.
Spresnila, že v prvom polroku zrealizujú národní kontrolóri 16 auditov a spracujú aj predbežnú štúdiu zameranú na zabezpečenie ochrany verejných priestorov. Národná autorita pre oblasť externej kontroly tak preverí hospodárenie a efektívnosť využívania verejných prostriedkov v oblastiach s významným dosahom na každodenný život občanov a efektívne fungovanie štátu.
V rámci Plánu kontrolnej činnosti na rok 2026 národná autorita pre oblasť externej kontroly preverí, či štát minul verejné prostriedky na svetovej výstave Expo Osaka 2025 účelne a transparentne. Posúdi aj systém riadenia a poskytovania finančných prostriedkov z fondov EÚ cez štátnu firmu Slovak Investment Holding. Kontrola obnovy a rozvoja železničnej infraštruktúry sa zameria na to, či investície do železníc prinášajú skutočné zlepšenia dopravnej siete, zvyšujú bezpečnosť cestujúcich, a v konečnom dôsledku výsledky auditu dajú odpoveď na otázku efektívneho využitia prostriedkov štátu či európskych fondov.
Kontrolóri sa pozrú na hospodárenie všetkých krajských miest, ako aj niektorých príspevkových organizácií hlavného mesta (Komunálny podnik Bratislavy, Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy). Úrad preverí aj dotačné schémy ôsmich vyšších územných celkov.
Preverovaním správy a prevádzky obecnej vodárenskej infraštruktúry v 12 obciach chcú kontrolóri zistiť, ako si obce plnia povinnosti vyplývajúce z národnej legislatívy a či miestne samosprávy dodržiavajú zákony pri hospodárení s verejnými zdrojmi a majetkom.
Ďalšie kontroly sa zamerajú na hospodárenie s majetkom a verejnými prostriedkami vo vybraných štátnych podnikoch, napríklad Rudné bane či Mincovňa Kremnica, na využitie finančných prostriedkov vybraných projektov programu LIFE zameraných na životné prostredie, ako aj na financovanie výskumu, vývoja a inovácií z európskych zdrojov. NKÚ taktiež preverí, či Centrum vedecko-technických informácií SR prostredníctvom nastavených finančných tokov dokáže napĺňať svoje poslanie.
Popri nových projektoch úrad v prvom štvrťroku finalizuje aj viaceré významné kontroly v oblasti zdravotníctva zamerané na liekovú politiku a financovanie diagnostických a liečebných služieb cez Všeobecnú zdravotnú poisťovňu či hospodárenie Bratislavských iónových technológií (BIONT). Zároveň uzatvára follow up, tzv. následné kontroly, v prípade mýtneho tendra v Národnej diaľničnej spoločnosti, ako aj projektov ministerstva kultúry vrátane rekonštrukcie Krásnej Hôrky a Spišského hradu.