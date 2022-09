NKÚ: Pri mýtnom systéme ide o majetok štátu

Bratislava 30. septembra (TASR) – Vlastníkom mýtneho systému má byť štát, pretože už ho zaplatil. Je preto povinnosťou Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) sa k nemu prihlásiť. Ak by druhá strana nesúhlasila s tým, že štát má na to nárok, mal by o tom rozhodnúť súd. Vyhlásil to v piatok predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Ľubomír Andrassy, pričom upozornil, že je posledný deň na využitie opcie. Diaľničiari poukázali na právnu analýzu tejto možnosti, ktorú si dali vyhotoviť.



"NDS koná v mene štátu, má obhajovať verejný záujem, a preto je jej povinnosťou ísť do toho, že sa prihlási k majetku, ktorý podľa názoru NKÚ mal byť vo vlastníctve," zdôraznil Andrassy. Aj právne analýzy, ktoré má NDS k dispozícii, podľa neho hovoria, že by to z hľadiska logiky tak malo byť, ale z hľadiska zmluvy, ktorú podpísali v minulosti predstavitelia štátu a NDS, to tak nie je.



Podotkol, že ak by druhá strana nesúhlasila s uplatnením nároku NDS, majú s tým ísť diaľničiari na súd, ktorý by o tom mal rozhodnúť. Následne na základe rozhodnutia súdu by podľa neho mali konať orgány činné v trestnom konaní a vyvodiť zodpovednosť voči predstaviteľom, ktorí podpísali v minulosti tak nevýhodnú zmluvu pre NDS aj pre štát.



Andrassy priblížil, že Slovensko si zazmluvnilo partnera, ktorý mal poskytnúť komplexnú službu a v rámci zazmluvnených pravidiel bolo zadefinované, že sa aj vybuduje systém na realizáciu mýtneho systému. Vyčíslil, že vybudovanie celej technickej infraštruktúry systému bolo na úrovni 256 miliónov eur, pričom štát z výnosov mýta platil v období rokov 2010 – 2013 za to, že sa systém vybudoval, práve 256 miliónov eur. "Vlastníkom toho systému po ukončení tohto zmluvného vzťahu má byť štát prostredníctvom NDS, pretože ak raz v cene to zaplatíte, tak je prirodzené, že by ste na konci mali byť toho vlastníkom," tvrdí s tým, že nie je možné na základe jednej alebo dvoch právnych analýzy povedať, že NDS do toho nejde.



NKÚ preto odporúčal, aby si NDS urobila právne stanovisko a ak nebude vedieť pristúpiť k dohode s tým, kto mýtny systém vybudoval, má na to využiť všetky právne prostriedky. Zároveň upozornil, že do konca septembra je posledný termín, dokedy NDS môže využiť opciu. "Uchádzanie sa o získanie toho systému znamená, že musí nastúpiť externý audítor, musí by povedaná suma, za ktorú ten celý komplex má byť odovzdaný, a potom môže NDS spochybniť tú sumu a môže sa domáhať práva na súde," skonštatoval Andrassy. Na blížiacu sa lehotu prevodu systému elektronického mýta upozornil aj Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP). Neziskové organizácie tiež vyzvali NDS, aby nepremeškala zmluvný termín.



Hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková pre TASR uviedla, že práve na základe názoru NKÚ si diaľničiari dali vypracovať právnu analýzu tejto možnosti. "Na základe právnej analýzy sa dospelo k názoru, že tieto tvrdenia sú nesprávne a je potrebné so spoločnosťou SkyToll rokovať naďalej. Analýza bola zároveň kontrolórom z NKÚ predložená v rámci aktuálne prebiehajúcej kontroly," priblížila.



Ministerstvo dopravy rovnako podľa predchádzajúcich vyjadrení šéfa rezortu Andreja Doležala (nominant Sme rodina) pozná možnosť využitia opcie a spustenia procesu takzvaného prevodu služby do 30. septembra tohto roku. Z právnych analýz ministerstva dopravy podľa neho vyplynulo, že prejavenie záujmu je záväzné. Možnosť odkúpenia existujúceho systému je podľa Doležala pre SR nevýhodná.