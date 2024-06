NKÚ: Príjmy samospráv zvyšovaním dane z nehnuteľností rástli

Bratislava 28. júna (TASR) - Príjmy miestnych samospráv vďaka zvyšovaniu dane z nehnuteľností v posledných rokoch rástli. Len na dani z nehnuteľností dosiahli kontrolované mestá vlani príjmy na úrovni 122 miliónov eur, čo je v porovnaní s rokom 2019 v priemere o 44,5 % viac. Všetky obce na Slovensku podľa údajov Datacentra vlani dosiahli príjmy na dani z nehnuteľností na úrovni takmer 497 miliónov eur. Problém však majú samosprávy s nedostatočným vymáhaním daňových nedoplatkov, ktoré sa v závere roka 2022 dostali na úroveň 24 miliónov eur. Vyplýva to z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR. V piatok o tom informovala hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková.



"Pri preverovaných mestách identifikovali národní kontrolóri zároveň problém spojený s nedostatočným vymáhaním daňových nedoplatkov, pričom len na dani z nehnuteľností sa v závere roka 2022 dostali pohľadávky až na úroveň 24 miliónov eur," uviedol predseda NKÚ Ľubomír Andrassy. Dodal, že efektívnejšie vymáhanie daňových nedoplatkov by mohlo prispieť k tomu, aby samosprávy dostali do mestskej kasy viac peňazí.



Dominantný podiel na príjmoch z dane z nehnuteľností mala daň zo stavieb, ktorá predstavovala vyše 76 % celkových príjmov z dane z nehnuteľností. Daň z pozemkov tvorila takmer 11 % a daň z bytov necelých 13 %. Najdynamickejšie boli podľa NKÚ príjmy z dane z bytov, ktoré boli vlani vyššie o 99,6 % v porovnaní s rokom 2019.



NKÚ pri kontrole zistil niekoľko nezrovnalostí. "V zmluvných podmienkach chýbali jasne zapracované sankcie a pokuty za neplnenie dohodnutých pravidiel a rovnako sa stávalo, že ak aj boli dohodnuté, zástupcovia samospráv ich v praxi uplatňovali nedôsledne a bez akéhokoľvek vopred zadefinovaného pravidla alebo na základe vopred schváleného postupu poslancami zastupiteľstva. Takto mohlo mesto použiť dvojaký meter na riešenie neplatičov a mohlo dochádzať k diskriminácii," uviedol Andrassy s tým, že samosprávam odporučili zabezpečiť ochranu svojho majetku vo všetkých procesoch a činnostiach.



NKÚ pri kontrole zistil, že proces vyrubovania daní z nehnuteľností je nastavený jednotne, v kontrolovaných mestách v súlade so zákonom o správe daní. Pretrvávajúcim problémom ostáva množstvo nevymožených nedoplatkov v nízkych sumách do 20 eur, ktoré samosprávy musia vymáhať, no náklady na ich vymáhanie sú niekoľkonásobne vyššie ako samotná výška nedoplatku.



Národní kontrolóri sa zamerali na analýzu príjmov magistrátov hlavného mesta Bratislavy a Košíc a takisto ďalších 18 okresných miest v období rokov 2019 až 2023.