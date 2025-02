NKÚ: Príspevkové organizácie rezortu hospodárstva potrebujú zmeny

Bratislava 28. februára (TASR) - Príspevkové organizácie Ministerstva hospodárstva (MH) SR fungovali bez jasných pravidiel, pričom vykázali finančné straty, preto potrebujú zásadné zmeny. Chýbali najmä merateľné ukazovatele v kontraktoch, ktoré by prispeli k účinnému hodnoteniu pri dosahovaní cieľov organizácií. Rezort hospodárstva by mal podľa Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR zaviesť prísnejšie kontroly, zmeniť štruktúru riadenia alebo stanoviť iné pravidlá na finančné riadenie, aby sa zamedzilo opakovaniu strát. Informovala o tom hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková.



Príspevkové organizácie potrebujú podľa úradu zásadné zmeny v riadení, plánovaní aj pri finančnej kontrole. "Spolupráca medzi zriaďovateľom a jeho príspevkovými organizáciami má zásadný význam pre efektívne dosahovanie stanovených cieľov. Zároveň je dôležité, aby tieto organizácie efektívne a hospodárne nakladali s verejnými prostriedkami, čím sa znižuje riziko plytvania a neúčelného využívania zdrojov," uviedla podpredsedníčka NKÚ Henrieta Crkoňová.



Rezort hospodárstva podľa nej nezabezpečil dostatočnú kontrolu týchto oblastí. V kontrolovaných rokoch 2021 až 2023 ministerstvo tiež nevyužívalo kontrakty na presné definovanie cieľov a stanovenie merateľných indikátorov, ktoré by umožnili objektívne hodnotiť ich výkonnosť, čím by sa vytvoril rámec zodpovednosti podriadených organizácií.



"Ministerstvo v rokoch 2021 - 2023 poskytlo svojim príspevkovým organizáciám sumu 24,9 milióna eur, pričom v roku 2023 príspevky narástli až o 63 % oproti predošlému roku. Dôvodom boli vyššie náklady na prevádzku, mzdy a energie. Bez efektívnejšieho riadenia a kontroly výdavkov hrozí, že výdavky budú ďalej rásť, čo by zvýšilo finančný tlak na ministerstvo. Riešením sú transparentne nastavené zmluvy s jasnými pravidlami a pravidelná finančná kontrola, čo zlepší hospodárenie s verejnými prostriedkami," spresnilo NKÚ s tým, že ak budú zmluvy medzi ministerstvom a podriadenými organizáciami jasne nastavené a obsahovať konkrétne ukazovatele výkonu napríklad, koľko peňazí sa použije na konkrétny účel a aký výsledok sa očakáva, verejné zdroje sa budú využívať efektívnejšie.



V príspevkových organizáciách boli kontrolou zistené porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a majetkom, najmä v oblasti rozpočtových pravidiel, účtovníctva a správy majetku štátu. Pri preverovaní organizácie Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) bolo zistené porušenie finančnej disciplíny vo výške viac ako 96.000 eur. Múzeum obchodu Bratislava (MOB) porušilo zákon pri rozpočtových pravidlách, keď zbierkové predmety neobstarávalo cez účty štátu a neviedli evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v rozpočte v priebehu rozpočtového roka. Okrem toho podnikalo s výrobou a predajom piva a doplnkového tovaru, pričom skončilo v roku 2023 v strate z podnikateľskej činnosti viac ako 11.000 eur a o rok neskôr to bolo vyše 25.000 eur, pričom múzeum neprijalo žiadne opatrenia na zastavenie podnikania a zmiernenie strát. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) zase nedodržala lehotu na vrátenie nevyčerpateľných mzdových prostriedkov v období rokov 2021 až 2022 na účet MH.



Kontrolóri zistili, že MH neriešilo príčiny negatívnych výsledkov hospodárenia podriadených organizácií. Rovnako ani neurčilo, či išlo o jednorazové faktory alebo systémové problémy.