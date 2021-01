NKÚ: Projekt ISKRA je príkladom plytvania s financiami

Bratislava 15. januára (TASR) – Projekt vybudovania vlastného informačného systému pre krízové riadenie Ministerstva hospodárstva (MH) SR nazvaný ISKRA, je ukážkový príklad plytvania so štátnymi prostriedkami. Uviedol to na základe výsledkov auditu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) podpredseda NKÚ Ľubomír Andrassy. Systém nebol nikdy reálne využívaný a nasadený do prevádzky. Napriek tomu za jeho vytvorenie MH už zaplatilo 8,5 milióna eur.



"ISKRA môže slúžiť ako ukážkový príklad plytvania so štátnymi prostriedkami. Rezort hospodárstva budoval informačný systém pre krízové riadenie v ostatných siedmich rokoch za milióny eur. Projekt nebol vecne zdôvodnený a v konečnom dôsledku nebol ani nikdy nasadený do prevádzky. Je viac ako povážlivé, že ministerstvo nevedelo kontrolórom predložiť víťaznú ponuku pre druhú fázu projektu," konštatoval Andrassy.



Projekt ISKRA bol prakticky realizovaný v rokoch 2013 – 2020 na zjednotenie a nastavenie procesov pre riadenie pri hospodárskej mobilizácii, ochrane kritickej infraštruktúry či pri transporte nebezpečného, napríklad jadrového nákladu. Systém však bol podľa NKÚ budovaný nad rámec zákonnej pôsobnosti a kompetenčnej zodpovednosti rezortu hospodárstva. Utajenie celého procesu verejného obstarania projektu nemalo opodstatnenie. Kontrolóri to považujú za účelové konanie s cieľom vyhnúť sa pravidlám transparentného nakladania s verejnými financiami.



NKÚ upozornil, že počas realizácie projektu došlo k viacerým zásadným zmenám nielen v jeho technologickom riešení, ale aj v konečných funkcionalitách. Systém ISKRA bol plánovaný ako nadrezortný projekt, čo je v rozpore so základným princípom legality. "Znamená to, že ministerstvo išlo nad rámec svojich kompetencií. Pre aktivity súvisiace s krízovým riadením medzi ústrednými inštitúciami štátu je potrebné rozhodnutie vlády SR. Kabinet o projekte ISKRA nikdy nerozhodoval," zdôraznil Andrassy. Celkový rozpočet projektu bol zadefinovaný na úrovni 24 miliónov eur.



Kontrolný úrad na základe identifikovaných nedostatkov upozornil súčasné vedenie ministerstva na viacnásobné porušenie rozpočtových pravidiel v oblasti finančnej disciplíny. Kontrolóri svoje zistenia odstúpia na ďalšie správne konanie Úradu vládneho auditu, ale aj na prešetrenie orgánom činným v trestnom konaní z dôvodu možného porušenia povinností pri správe cudzieho majetku či zneužitia právomoci verejného činiteľa.



Podľa Andrassyho už počas kontroly NKÚ informoval šéfa rezortu o závažných zisteniach a odporučil, aby sa zamestnanci ministerstva zdržali až do ukončenia kontroly akýchkoľvek finančných operácií súvisiacich s projektom ISKRA. "Napriek tomu došlo k predĺženiu termínu dodania predmetu zmluvy najprv do konca roku 2019 a následne až do decembra 2020," dodal podpredseda NKÚ. Systém bol v závere minulého roku delimitovaný ako prebytočný majetok štátu na Národný bezpečnostný úrad.