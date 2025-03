NKÚ: Protikorupčný systém na PPA má stále významné rezervy

Bratislava 28. marca (TASR) - Existencia korupčných rizík a netransparentnosť procesov sú na Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) naďalej významnou hrozbou. Jej protikorupčný program nemožno ani po poslednej kontrole Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR považovať za dostatočne účinný. Uviedla to hovorkyňa úradu Daniela Bolech Dobáková.



Národná autorita pre oblasť externej kontroly podľa nej zistila, že platobná agentúra má formálne nastavené protikorupčné opatrenia a vykonala v tejto oblasti za ostatné tri roky nevyhnutné opatrenia. Ich realizácia však naráža na personálne a odborné limity, slabé kontrolné mechanizmy a nízku mieru transparentnosti procesov. Dobre nastavený systém tak stále zostáva len „na papieri“, primárne preto, aby spĺňal akreditačné požiadavky Európskej komisie.



Bolech Dobáková pripomenula, že v minulosti čelila PPA viacerým korupčným kauzám, čo podkopalo dôveru v jej fungovanie a pre čo prišla na rok o akreditáciu.



Hovorkyňa informovala, že národní kontrolóri po ukončení auditu v agentúre finalizujú špeciálnu protikorupčnú metodiku na odhaľovanie podvodov a korupcie, ktorú predstavia na národnej aj medzinárodnej úrovni. Jednotný prístup pri hodnotení protikorupčných opatrení a identifikácii rizík má posilniť spoľahlivosť a dôveryhodnosť auditov a úlohu kontrolných úradov pri ochrane verejných zdrojov.



Poznamenala, že PPA je kľúčovou organizáciou na zabezpečenie stability a rozvoja poľnohospodárstva, keďže spravuje značný objem finančných prostriedkov z európskych aj národných zdrojov a je hlavným zdrojom financovania slovenských poľnohospodárov a obcí. PPA prerozdeľuje niekoľko stoviek miliónov národných zdrojov a s európskou finančnou pomocou sa dostáva jej rozpočet nad miliardu eur.



„Podľa medzinárodných pravidiel, ale aj v súlade so slovenskou vládnou protikorupčnou politikou, ak bol identifikovaný čo i len jeden prípad pochybenia, narušenia pravidiel, možno konštatovať, že systém nezabezpečuje dostatočnú ochranu proti rizikám korupcie či podvodu, a môže byť považovaný za neúčinný. Ostatné zistenia kontrolórov identifikovali riziká súvisiace so zlyhaním, s chybami pri prevencii a riadení rizík vnútri agentúry,“ priblížil závery ostatného auditu predseda NKÚ Ľubomír Andrassy.



Ďalšie riziká pri spravodlivom a transparentnom rozhodovaní podľa NKÚ predstavuje ľudský faktor v podobe vysokej fluktuácie zamestnancov a ich nedostatočnej odbornej pripravenosti. Kontrolóri odhalili výrazné personálne zmeny v PPA, keď počas kontroly došlo k trom zmenám generálnych riaditeľov a od roku 2020 prebehlo desať zmien organizačnej štruktúry. Priamo na sekcii projektových podpôr sa vystriedalo osem riaditeľov.



Bolech Dobáková dodala, že dôležitú úlohu pri spracovaní žiadostí zohrávajú zamestnanci agentúry v pozícii vyhodnocovateľov. PPA však dlhodobo nemala pevne stanovené minimálne odborné vzdelanie či prax, nezabezpečuje mechanizmy, ktoré by účinne bránili systém voči existencii konfliktu záujmov. Vyhodnocovateľom sa tak stal aj recepčný bez školení a adekvátnej praxe. Problémom je aj byrokracia a slabá kultúra etického správania, ktorá toleruje aj vyššiu mieru korupcie.