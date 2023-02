NKÚ: Register právnických osôb stále nemôže slúžiť na právne úkony

Bratislava 10. februára (TASR) - Kľúčový register štátu, register právnických osôb (RPO), stále nemôže slúžiť na právne úkony. Uviedla to Daniela Bolech Dobáková, hovorkyňa Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR v súvislosti s kontrolou úradu zameranej na Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.



Spresnila, že kontrolóri NKÚ preverovali, ako je zabezpečená prevádzka informačného systému RPO po dobe udržateľnosti a ako sú v tejto súvislosti splnené jeho merateľné ukazovatele. Technické zabezpečenie informačného systému registra a servisných služieb podpory bolo v rokoch 2016 až 2021 funkčné a bez systémových nedostatkov, ktoré by mali zásadný vplyv na jeho prevádzku v nepretržitom režime.



Chybovosť záznamov RPO, ktorá znemožňuje použiť dáta na právne účely, čo bolo prioritou pri schvaľovaní projektu, sa podľa úradu stále pohybuje na úrovni 6 %. Celkový podiel chybných aktualizačných údajov vrátane menej závažných chýb sa v kontrolovanom období dostal až na 22 %.



Ako ukázala kontrola, s pribúdajúcimi legislatívnymi zmenami sa rozpočet na vybudovanie, podporu i následný rozvoj základného národného registra podľa úradu zvýšil na konečných 14 miliónov eur.



Bolech Dobáková dodala, že kontrolný úrad upozorňuje poslancov parlamentu aj na skutočnosť, že register nie je použiteľný na právne úkony. Zároveň po jeho preklopení do vládneho cloudu vznikajú nové riziká, ktoré súvisia s jeho bezbariérovou a online prevádzkou.