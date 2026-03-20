Piatok 20. marec 2026
NKÚ: Rekonštrukcia železníc z Plánu obnovy a odolnosti mešká

Na snímke podpredseda NKÚ Jaroslav Ivančo. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Autor TASR
Bratislava 20. marca (TASR) - Žiaden zo železničných infraštruktúrnych projektov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti (POO) SR, ktoré kontroloval Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR, sa neskončil, respektíve sa neskončí v pôvodne plánovanom termíne. Šesť projektov meškalo, jeden bol v čase kontroly ukončený, ale s 11-mesačným oneskorením, a projekt rekonštrukcie trate Veľký Horeš - Streda nad Bodrogom bol pre viac ako ročné meškanie vyradený z financovania z európskych zdrojov. Ako v piatok informovala hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková, na výrazné časové posuny, ktoré bývajú zapríčinené nedostatočným manažovaním projektov, úrad opakovane upozorňoval vo viacerých kontrolách.

V polovici novembra minulého roka, teda ku skončeniu kontroly, bolo v prípade vybraných infraštruktúrnych železničných projektov vyčerpaných 235 miliónov eur bez DPH, čo zodpovedalo približne polovici z celkovej sumy alokovaných výdavkov na rozvoj slovenskej železničnej infraštruktúry,“ uviedol podpredseda NKÚ Jaroslav Ivančo. „Keďže financie z plánu obnovy a odolnosti je potrebné dočerpať do konca júna tohto roka, stále existuje reálne riziko ich nedočerpania, a teda nevyužitia pre kvalitnejšie železničné trate alebo stanice,“ upozornil.

V kontrolovaných železničných projektoch kľúčové procesy, najmä majetkovoprávne usporiadanie pozemkov, vydávanie stavebných povolení a verejné obstarávanie, boli opakovane posúvané. Problémom bol podľa NKÚ aj nesúlad medzi metodickými pokynmi Národnej implementačnej a koordinačnej autority a praxou či nedostatočná kontrola dodržiavania časových harmonogramov. Subjekty často predkladali len formálne monitorovacie správy, ktoré neobsahovali informácie o reálnom rozsahu a závažnosti posunov termínov.

Projekt zvýšenia priepustnosti trate Bratislava-Rača - Leopoldov, ktorý mal druhú najvyššiu alokáciu spomedzi kontrolovaných projektov (vyše 43 miliónov eur), mal v novembri nulové čerpanie a v jeho prípade nebola predložená žiadna žiadosť o platbu. V prípade piatich projektov (Železničná stanica Levice, Nižná Myšľa - Ruskov, Bratislava-Rača - Leopoldov, Bratislava-Nové Mesto - ÚNS, Fiľakovo - Holiša) sa začala výstavba v roku 2025, v predposlednom roku pred ukončením obdobia oprávnenosti výdavkov.

Národná autorita pre externú kontrolu dlhodobo upozorňovala, že Slovensku chýba nadrezortný zásobník investičných projektov pripravených už vo fáze schopnej na realizáciu a financovanie. Negatívne sa to odrazilo aj pri realizácii železničných infraštruktúrnych projektov, pričom počas prierezovej kontroly neboli zo strany ministerstva (dopravy) preukázané kritériá výberu projektov zaradených do realizácie a financovania z plánu obnovy,“ dodal Ivančo.

NKÚ pozitívne vníma, že aj na základe záverov a zistení z kontrol vláda rozhodla o vytvorení metodiky na posudzovanie návrhov prioritných investičných zámerov a návrhu ich nadrezortnej priorizácie. NKÚ pozitívne hodnotí aj fakt, že dokument Priority v obnove a rozvoji železničnej infraštruktúry predpokladá vypracovanie strategických a plánovacích dokumentov, ktoré môžu zásadne ovplyvniť charakter a poradie investičných priorít na národnej úrovni.
