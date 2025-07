NKÚ: Rozvoj elektromobility naráža na systémové bariéry

Bratislava 11. júla (TASR) – Rozvoj elektromobility na Slovensku naráža na systémové bariéry, slabé riadenie a nevyužitý európsky kapitál. Skonštatoval to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR. Predbežná štúdia NKÚ ukázala, že Slovensku v tejto oblasti chýba silný líder aj koordinovaná stratégia, ako splniť záväzky uhlíkovej neutrality do roku 2050. Informovala o tom hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková.



„Elektromobilita bude bezpochyby zohrávať kľúčovú úlohu v transformácii dopravy aj energetiky. Som presvedčený, že Slovensko by sa malo zamerať na lepšiu koordináciu opatrení, podporu inovácií a efektívne využívanie zdrojov,“ uviedol predseda NKÚ Ľubomír Andrassy. Doplnil, že národní kontrolóri, ktorí spracovali predbežnú štúdiu, vykonajú budúci rok výkonnostný audit zameraný na podporu elektromobility.



V minulom roku sa celosvetovo predalo približne 17 miliónov batériových elektromobilov, prevažná väčšina v Číne (65 %), Európe (17 %) a USA (9 %). Na slovenských cestách bolo ku koncu roka 2024 evidovaných približne 15.500 batériových elektromobilov, čo predstavuje viac ako 50 % medziročný nárast.



„Tento dynamický rast však treba vnímať v kontexte nízkej východiskovej základne. Elektromobily stále tvoria len zlomok celkového vozového parku na Slovensku. Približne polovica všetkých registrácií elektromobilov pripadá na Bratislavský kraj a tri štvrtiny registrácií sú naviazané na právnické osoby,“ upozornil Andrassy. Podľa NKÚ reálny vývoj počtu elektromobilov na Slovensku zaostáva za očakávaniami.



Národní kontrolóri v záveroch predbežnej štúdie tiež skonštatovali, že Slovensko si neplní viaceré záväzky voči EÚ. Podľa NKÚ Slovensko mešká s rámcom pre alternatívne palivá, neposkytlo Európskej komisii údaje o počte elektromobilov a nabíjacích staníc a neurčilo ani organizáciu zodpovednú za poskytovanie informácií o statických a dynamických dátach. „Míľnik vybudovať nabíjaciu infraštruktúru základnej TEN-T siete do konca roka 2025 je ohrozený a zrejme nebude splnený načas. Slovensku hrozí, že do júna 2026 nestihne využiť alokované zdroje na výstavbu nabíjacej infraštruktúry z plánu obnovy a odolnosti,“ upozornil NKÚ.



Podľa kontrolórov Slovensko nemá postačujúce kapacity nabíjacích staníc. Problémom sú podľa nich aj národná stratégia rozvoja elektromobility z roku 2015 a akčný plán, ktoré už nereflektujú na aktuálne technológie ani súčasnú legislatívu. „Je nevyhnutné vypracovať nový akčný plán alebo upraviť stratégiu rozvoja elektromobility, ktorá zohľadní aktuálny stav a stanoví jasné ciele vrátane počtu batériových elektrických vozidiel. Treba pripomenúť, že efektívne riadenie si vyžaduje nastavenie merateľných ukazovateľov,“ dodal Andrassy.