< sekcia Ekonomika
NKÚ sa chce zamerať aj na hodnotenie konsolidačných opatrení
Strategické zameranie kontrolnej činnosti na nasledujúce tri roky bude definitívne uzavreté v septembri.
Autor TASR
Bratislava 21. apríla (TASR) - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR sa pri príprave nových kontrol na roky 2027 až 2029 zameria aj na vybrané konsolidačné opatrenia a ich vplyv na príjmovú a výdavkovú stranu rozpočtu. Posudzovať chce tiež realizované významné dopravné investície a IT projekty. Kontrolóri by sa mali venovať aj otázkam konkurencieschopnosti, vzdelávaniu pre potreby trhu práce a životnému prostrediu. Informovala o tom v utorok hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková.
Avizovala, že strategické zameranie kontrolnej činnosti na nasledujúce tri roky bude definitívne uzavreté v septembri. O jeho východiskách diskutovali v utorok predstavitelia úradu so zástupcami memorandových partnerov, akademickej obce, analytických jednotiek rezortov a neziskových organizácií. Takmer 40 partnerov odpovedalo na otázky týkajúce sa zamerania kontrolnej činnosti aj prostredníctvom dotazníka.
„Rozhodnutie o strategickom zameraní kontrol nerobíme len na základe vlastných analýz a identifikovaných rizík, ale aj na základe otvorenej a vecnej diskusie s memorandovými partnermi,“ vysvetlil predseda NKÚ Ľubomír Andrassy.
Upozornil, že zdravé verejné financie sú základným predpokladom dlhodobej stability štátu, jeho schopnosti financovať verejné služby, reagovať na krízy a podporovať udržateľný hospodársky rast. Vplyv doterajších troch balíkov konsolidačných opatrení však nie je dostatočne a ani cielene hodnotený.
„Štát spätne komplexne nevyhodnotil, či opatrenia v hodnote takmer 7,5 miliardy eur priniesli očakávaný efekt, či pomáhajú znižovať zadlženosť štátu a aký konkrétny vplyv mali na sociálne postavenie zraniteľných skupín obyvateľov, fungovanie firiem či hospodársky rast. Verím, že aspoň na časť otázok spojených s konsolidačnými opatreniami prinesú odpovede kontroly NKÚ,“ konštatoval Andrassy.
V oblasti dopravných investícií a IT projektov podľa neho pretrváva riziko neefektívneho vynakladania verejných zdrojov, časových sklzov a slabého prínosu pre občanov. Otázky konkurencieschopnosti a vzdelávania sú zase kľúčové z pohľadu schopnosti Slovenska reagovať na aktuálne potreby trhu práce. Nedostatočne nastavené politiky môžu viesť k prehlbovaniu nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily a znižovaniu ekonomického potenciálu krajiny.
