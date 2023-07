NKÚ: Samosprávy pri ubytovaní Ukrajincov nemali jednotné postupy

Bratislava 21. júla (TASR) - V roku 2022 štát vyplatil poskytovateľom ubytovania pre viac ako 74.000 odídencov z Ukrajiny vyše 70 miliónov eur. Nejednotné pravidlá evidencie však spôsobovali problémy s preukázaním splnenia podmienok na vyplatenie príspevku. O problémoch spôsobných chýbajúcou zjednotenou databázou informoval Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR.



"Najväčší problém predstavovala evidencia odídencov, keďže neexistoval jednotný vzor evidencie o oznámení poskytovania ubytovania odídencov, ktorý by platil pre celé Slovensko a v ktorom by bolo presne popísané, aké náležitosti má obsahovať," uviedla podpredsedníčka NKÚ Henrieta Crkoňová.



Napriek chýbajúcim dátumom či podpisom na niektorých oznámeniach NKÚ zistil, že žiadne príspevky neboli vyplatené duplicitne. Problémy však boli pri realizácii platobných príkazov, kde rezort vnútra v niektorých prípadoch porušil zákon o finančnej kontrole a audite a nedodržal zákonné lehoty pri zasielaní peňazí.



Kontrolóri navrhli náhodným výberom kontrolovať oprávnenosť vyplatených príspevkov a zaviesť jednotnú databázu a formulár na žiadosti o finančnú podporu pre poskytovateľov ubytovania pre odídencov. Vyzdvihli bratislavskú mestskú časť Ružinov, ktorá vytvorila elektronický evidenčný systém a špeciálne pracovisko pre túto oblasť.



Za rok 2022 eviduje Ministerstvo vnútra SR takmer 52.000 individuálnych odídencov, ktorým oprávnené osoby poskytli ubytovanie a požiadali o príspevok. Za rovnaké obdobie vyplatilo Ministerstvo dopravy SR príspevok takmer 23.000 odídencom. Najviac peňazí išlo do Bratislavského a najmenej do Banskobystrického kraja. Suma vyplatená pre fyzické osoby presahovala 46 miliónov eur a pre právnické osem miliónov eur.