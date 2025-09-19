< sekcia Ekonomika
NKÚ: Samosprávy sú pri uzatváraní dohôd zodpovednejšie ako rezorty
Výsledky minuloročnej kontroly ukázali, že zamestnávanie a odmeňovanie tzv. dohodárov v štáte nemá jasné pravidlá a tie existujúce sa spravidla bez vyvodzovania osobnej zodpovednosti obchádzali.
Autor TASR
Bratislava 19. septembra (TASR) - Samosprávy sa pri uzatváraní pracovných dohôd správajú zodpovednejšie ako ministerstvá či štátne úrady. Vyplynulo to z aktuálnej kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, ktorá nadviazala na obdobný audit z minulého roka, keď národní kontrolóri preverovali proces uzatvárania pracovných dohôd v rizikových ústredných orgánoch štátu. Uviedla to Daniela Bolech Dobáková, hovorkyňa úradu.
Výsledky minuloročnej kontroly ukázali, že zamestnávanie a odmeňovanie tzv. dohodárov v štáte nemá jasné pravidlá a tie existujúce sa spravidla bez vyvodzovania osobnej zodpovednosti obchádzali. Štatutári obcí a miest, naopak, uzatvárali dohody v súlade s princípmi dobrého hospodára a mimo riadneho pracovného pomeru pracovali pre samosprávy hlavne právnici, projektoví manažéri čí zamestnanci podieľajúci sa na riešení mimoriadnych potrieb obyvateľov primárne v sociálnej, kultúrnej či športovej oblasti.
Spresnila, že slovenskí kontrolóri sa pozreli na 851 dohôd uzatvorených šiestimi krajskými a deviatimi okresnými mestami v rokoch 2020 - 2024. Celkovo bolo na základe dohôd v kontrolovaných samosprávach vyplatených za päť rokov bezmála 11 miliónov eur. Finančné prostriedky na vyplatené dohody predstavovali maximálne 6,30 % objemu celkových vyplatených financií na mzdy zamestnancov samosprávy (mesto Trenčín). V Banskej Bystrici a Nitre nedosahovala suma vyplatená dohodárom ani jedno percento, keďže plnenie úloh bolo zabezpečené najmä zamestnancami v trvalom pracovnom pomere.
Počet pracovných dohôd vzrástol počas piatich rokov takmer o 24 % a náklady samospráv o viac ako 28 %, pričom tento stav bol ovplyvnený aj mimoriadnymi pracovnými pozíciami pre riešenie dosahov covidovej pandémie, organizáciou volieb či realizáciou projektov financovaných zo zdrojov EÚ.
Kontrolovanými mestami boli Banská Bystrica, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina, Liptovský Mikuláš, Nové Zámky, Poprad, Považská Bystrica, Zvolen, Pezinok, Piešťany, Rožňava a Trebišov. Počas piatich rokov tieto mestá uzatvorili 13.535 dohôd.
Aj keď v prípade uzatvárania pracovných dohôd samosprávami je situácia lepšia ako pri štátnych inštitúciách, kontrolóri aj v ich prípade našli nedostatky. Išlo napríklad o porušenie Zákonníka práce pri nedodržaní podmienky výnimočnosti uzatvárania dohôd, nesprávne vedenie evidencie dohôd a pracovného času či nedostatočné oboznamovanie dohodárov s bezpečnostnými predpismi. Zistené bolo aj nehospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami a ich použitie nad rámec schváleného oprávnenia. Zároveň v 13 z 15 samospráv nerobili, respektíve robili len formálne základnú finančnú kontrolu. Pozitívnym príkladom sú mestá Považská Bystrica a Zvolen, v ktorých nezistili porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov.
„Výsledky tejto kontroly potvrdili, že miestne samosprávy sa správajú ako dobrí hospodári a pri súčasnej finančnej kondícii štátu zodpovedne zvažujú použitie každého eura. Mestám a obciam odporúčame pre zvýšenie miery transparentnosti využívania verejných zdrojov, aby mali jasné interné postupy k uzatvoreniu pracovných dohôd. Tiež je potrebné väčšiu pozornosť venovať základnej finančnej kontrole, nemalo by ísť len o formálnu záležitosť,“ zdôraznila podpredsedníčka kontrolného úradu Henrieta Crkoňová.
Tá odporúča kontrolórom samospráv, aby „do ročných plánov auditov pravidelne zaraďovali kontroly dodržiavania pravidiel uzatvárania pracovných dohôd mimo riadneho pracovného pomeru“.
