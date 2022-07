NKÚ: Slovensko môže prísť pre nezrovnalosti o milióny eur z eurofondov

Bratislava 29. júla (TASR) - Nedostatočné čerpanie fondov EÚ nie je jediným vážnym problémom Slovenska. Štát sa borí pri eurofondoch aj s množstvom nezrovnalostí, keď ich z predošlého programového obdobia eviduje za takmer 101 miliónov eur a v aktuálnom období sú spochybnené projekty za dve miliardy eur. Nezrovnalosti, ktoré štát nevymôže od prijímateľov, musí v konečnom dôsledku uhradiť z vlastného rozpočtu, upozornil v piatok Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR.



NKÚ sa v rámci kontroly zameral na evidenciu a monitorovanie nezrovnalostí v programovom období rokov 2014 - 2020, konkrétne na operačné programy Integrovaná infraštruktúra a Kvalita životného prostredia v rezortoch dopravy a životného prostredia. Tieto dva programy majú schválených najviac prostriedkov z európskych zdrojov, a to 8,8 miliardy eur a v čase prípravy kontroly evidovali najväčší objem nezrovnalostí vo výške dvoch miliárd eur. Slovensko pritom doposiaľ uznalo Európskej komisii chyby za 1,9 milióna.



Národní kontrolóri okrem iného upozornili na riziko rozporov v stanoviskách Úradu vládneho auditu a Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktoré protichodne rozhodovali v rovnakej veci o porušení pravidiel hospodárskej súťaže. Úrad už v minulosti odporúčal, aby sa celý proces dostal pod jednu strechu zmenou legislatívy, podľa ktorej bude ÚVO kľúčovým orgánom kompetentným v tejto veci rozhodovať.



Závažným problémom je podľa NKÚ nedodržanie lehôt a zadávanie nesprávnych či neaktuálnych údajov o nezrovnalostiach do informačného systému. K prekročeniu stanovených lehôt dochádzalo v rozmedzí od desiatich až do 123 pracovných dní. "Prekročenie stanovenej lehoty pre evidenciu a aktualizáciu nezrovnalosti a splnenie oznamovacej povinnosti, ako aj zadávanie neúplných, nesprávnych alebo neaktuálnych údajov o nezrovnalostiach do informačného systému môže mať významný vplyv na včasné spustenie procesu riešenia nezrovnalosti a na následnú úspešnosť jej vymáhania, čo má priamy negatívny dosah na štátny rozpočet," uviedol podpredseda NKÚ Jaroslav Ivančo.



Závažné nedostatky našli kontrolóri NKÚ aj v Slovenskej agentúre životného prostredia (SAŽP). Tá ako sprostredkovateľský orgán zanedbala svoje povinnosti pri správnych konaniach podľa zákona o EŠIF. Do septembra 2021 nebol na SAŽP určený odvolací orgán a agentúra ho ustanovila až ku koncu programového obdobia v septembri 2021. Dovtedy sa v rámci správneho konania prakticky nebolo možné odvolať.