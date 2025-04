NKÚ: Slovensko potrebuje novú víziu udržateľného hospodárskeho rozvoja

Bratislava 4. apríla (TASR) - Slovensko potrebuje novú víziu udržateľného hospodárskeho rozvoja krajiny. Potrebuje zásadnú reformu fungovania štátnych a verejných inštitúcií, prehodnotenie kľúčových verejných politík, ich strategického riadenia a výraznejšiu konsolidáciu verejných financií. Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR na to upozornil vo výročnej správe za rok 2024, ktorú predložil do Národnej rady SR. V piatok o tom informovala hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková.



Predseda NKÚ Ľubomír Andrassy zdôraznil, že v kontrolovaných subjektoch zaznamenal úrad čiastkové snahy o zlepšenie, naďalej však podľa neho prevažuje rezortizmus, viazne medzirezortná spolupráca a kooperácia na spoločných cieľoch. „Najvypuklejšie je to podľa výsledkov kontrol v zdravotníctve, životnom prostredí, samospráve, školstve či v oblasti informatizácie a digitalizácie,“ zdôraznil.



NKÚ opakovane upozornil na zvyšujúci sa dlh verejnej správy a s tým súvisiace rastúce náklady na jeho financovanie. Slovensko malo vlani podľa NKÚ jedny z najvyšších nákladov na financovanie dlhu v eurozóne. „Riziková prirážka slovenských dlhopisov v porovnaní s nemeckými dlhopismi je jednou z najvyšších v eurozóne, čo negatívne ovplyvňuje náklady na financovanie dlhu,“ uviedol Andrassy.



Dodal, že dlh verejnej správy môže v tomto roku dosiahnuť 59 % hrubého domáceho produktu, čo je takmer 77 miliárd eur. Úrad upozornil, že Slovensko je zatiaľ jedinou krajinou EÚ v pásme vysokého rizika v dlhodobej udržateľnosti verejných financií. Dôvodom sú výrazné starnutie populácie, štedrý dôchodkový systém a nízky ekonomický rast. NKÚ pozitívne hodnotil, že vláda sa zaoberá ozdravením verejných financií, avšak doteraz prijaté konsolidačné opatrenia podľa neho nie sú dostatočné.



NKÚ poukázal aj na neschopnosť Slovenska čerpať financie z európskych zdrojov. „Finančná pomoc európskeho spoločenstva je unikátnou príležitosťou, ako naštartovať reformy a urýchliť spoločenský pokrok. Podľa výsledkov kontrol Slovensko tieto zdroje využíva vo veľmi nízkej miere a realizuje s nízkou efektivitou,“ zdôraznil Andrassy.



NKÚ sa vlani sústredil aj na napĺňanie cieľov verejných politík, zaoberal sa takisto vodárenstvom a dlhom vodárenským spoločností.



Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2024 obsahuje výsledky 36 kontrolných akcií realizovaných v 192 subjektoch z rôznych oblastí štátnej správy a samosprávy vrátane dvoch stanovísk k štátnym rozpočtom. Na základe kontrolných zistení dal NKÚ takmer 270 odporúčaní a zodpovedné subjekty následne prijali 580 opatrení. V desiatich prípadoch bolo na základe zistení podané trestné oznámenie. Pri tretine kontrol zaznamenali minulý rok kontrolóri chaos a roztrieštenosť pri strategickom investičnom plánovaní.