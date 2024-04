Najvyšší kontrolný úrad: Slovensku chýba strategické smerovanie

Bratislava 26. apríla (TASR) - V roku 2023 ukončil Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR 35 kontrolných akcií v 135 subjektoch, ktorým adresoval 227 odporúčaní na zlepšenie stavu a riešenie nedostatkov. Výsledky kontrol sú alarmujúce a Slovensku chýba strategické smerovanie, uviedol v piatok NKÚ v zverejnenej správe o kontrolnej činnosti, ktorú predložil do Národnej rady SR.



"Slovensko nemá stratégiu, ktorá by mu jasne určovala budúce smerovanie, a preto sa na svojej ceste za prosperitou a rastom čoraz viac potáca, zraňuje a stráca potrebné sily. Zaostávame za susednými krajinami aj za vyspelou Európou a tento stav sa nám nedarí zvrátiť," uviedol predseda NKÚ Ľubomír Andrassy. Dodal, že v krízových časoch zohrávajú kľúčovú rolu práve silné inštitúcie schopné pôsobiť ako stabilizátory, ktoré tlmia vnútorné konflikty a podporujú dobrú trajektóriu udržateľného rozvoja spoločnosti, v čom chce ísť kontrolný úrad príkladom.



Najviac kontrol, spolu 15, vlani NKÚ uskutočnil v oblasti efektívna a transparentná verejná správa, v ktorej sa zameral na fungovanie a prínos novovzniknutých inštitúcií, akými sú Slovensko IT či Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR. Ďalej na hospodárenie štátnych účelových zariadení, obstaranie a vyraďovanie špeciálnej techniky v podmienkach finančnej správy či na účinnosť a efektívnosť zavedenia objektívnej zodpovednosti.



V strategickej oblasti vzdelávanie, výskum a inovácie úrad šiestimi kontrolnými akciami preveril zmluvné vzťahy pre pripájanie internetu do škôl a ako boli využité výskumné inštitúcie pri riešení hrozieb pandémie.



"Z výsledkov viacerých vlaňajších kontrol vyplýva, že štátne organizácie naďalej šafária a namiesto strategického a koncepčného riadenia radšej na riešenie problémov čoraz častejšie používajú ako model porušovanie zákona. Osobná zodpovednosť sa totiž v štátnych inštitúciách naďalej nevyvodzuje," vyhlásil Andrassy.



NKÚ sa v šiestich kontrolných akciách zameral aj na oblasť udržateľných verejných financií a fiškálnej politiky, napríklad preveroval organizáciu výstavy EXPO v Dubaji alebo opatrenia štátu pri riešení energetickej krízy.



Zo strategickej oblasti zdravie vykonal tri kontrolné akcie, preveril napríklad prípravu a realizáciu investičných projektov národnej nemocnice Rázsochy a Univerzitnej nemocnice v Martine alebo zabezpečenie dopravnej zdravotnej služby. V rámci oblasti environmentálna udržateľnosť kontrolóri preverovali bezpečnosť potravín v SR a zelenú infraštruktúru v mestách a obciach.



Výročná správa informuje aj o aktivitách dovnútra úradu. Rýchlo sa meniace spoločenské podmienky ovplyvnili strategické nastavenie NKÚ, ktorý do svojho pracovného procesu zaviedol dynamické, tzv. plávajúce plánovanie. Vďaka nemu dokáže pružnejšie a v reálnom čase reagovať kontrolami na aktuálne problémy v spoločnosti či politickú nestabilitu aj v súvislosti s vojnovým konfliktom v susednej krajine. Takto boli v minulom roku do plánu kontrol zaradené kontroly zamerané na systém krízového riadenia štátu, ktorý je podľa výsledkov kontroly nefunkčný.